Los robots humanoides aún están lejos de su 'momento iPhone', dice directivo de Tencent

Los robots humanoides avanzan rápidamente pero el sector todavía se encuentra lejos de poder lanzar al mercado un producto rompedor que popularice su uso, como fue el caso del iPhone con los teléfonos inteligentes ('smartphones'), indicó un directivo del gigante digital chino Tencent.

De hecho, el sector de la inteligencia incorporada -la inteligencia artificial (IA) aplicada en sistemas físicos- no solo no ha llegado a ese 'momento iPhone' sino que está incluso por detrás del teléfono móvil 'ladrillo' más primitivo, explicó el director del laboratorio de robótica de Tencent, Zhang Zhengyou, en una entrevista con el portal de noticias económicas local Yicai.

Esto quiere decir que todavía es demasiado pronto para esperar beneficios comerciales significativos, apunta ese medio.

"En los 90, aunque esos primeros teléfonos móviles gruesos eran muy caros, mucha gente los utilizaba igualmente. Por contra, la mayoría de los robots humanoides siguen hoy en día en las fases de recopilación de datos y de investigación y desarrollo", explicó Zhang.

El investigador, sin embargo, se muestra optimista sobre la posibilidad de presenciar el día en que los robots formen parte de nuestro día a día: "Un día, se usarán ampliamente en sectores e industrias específicas. Y, cuando bajen los costes, acabarán entrando en todos los hogares. No me cabe duda de que esto ocurrirá durante lo que me queda de vida".

Laboratorio de róbotica de Tencent

Zhang creó el laboratorio de robótica de Tencent en 2018, cuando era "prácticamente imposible" encontrar empresas que fabricasen robots humanoides, pero su plataforma de inteligencia incorporada ya la emplean varias firmas como Unitree, dando fe del rápido desarrollo del sector, especialmente desde el segundo semestre de 2023.

"Han surgido muchas empresas de robótica, y ahora tenemos todo tipo de 'hardware' como perros robots, robots humanoides, sensores táctiles o manos hábiles. El panorama (del sector) está evolucionando", celebró el directivo.