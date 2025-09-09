Apple convierte los AirPods Pro 3 en traductores con inteligencia artificial

Una persona prueba los nuevos Apple AirPods Pro 3 durante un evento de lanzamiento de productos de Apple en el campus de Apple Park en Cupertino, California, EE. UU., el 09 de septiembre de 2025. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

Apple anunció este martes que los nuevos AirPods Pro 3, la primera gran actualización del producto en tres años, incorporan una función de traducción en tiempo real mediante inteligencia artificial, convirtiéndose en una herramienta capaz de facilitar conversaciones entre personas que hablan diferentes idiomas.

Durante el evento de presentación de la nueva línea de iPhones, celebrado en la sede de la empresa en Cupertino (California), la compañía mostró cómo los auriculares permiten mantener conversaciones fluidas entre usuarios sin necesidad de hablar el mismo idioma.

En una demostración grabada, se pudo ver a dos personas —una hablando inglés y otra portugués— comunicarse sin interrupciones gracias a esta nueva tecnología.

Explorar un mercado extranjero

"Ahora, cuando estés con alguien que habla otro idioma, por ejemplo al explorar un mercado extranjero, los AirPods Pro te ayudarán a entenderlo en tu idioma", destacó la empresa durante la presentación.

Para situaciones en las que solo uno de los interlocutores disponga de AirPods Pro 3, Apple ha desarrollado una aplicación complementaria para iPhone que permite transcribir lo dicho en el idioma deseado.

El nuevo modelo mantiene el diseño compacto de generaciones anteriores, pero mejora la experiencia auditiva y añade esta capacidad de interpretación como una de sus principales novedades.

Su precio de salida será de 249 dólares.

