Apple presenta el iPhone 17 con rediseño Pro y un modelo ultrafino "Air" desde 999 dólares

Nuevo iPhone 17 de Apple, un modelo ultradelgado con un grosor de apenas 5.6 milímetros y pantalla de 6.5 pulgadas. ( FUENTE EXTERNA )

Apple presentó este martes su nueva línea de teléfonos inteligentes iPhone 17, que incluye el iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado con un grosor de apenas 5.6 milímetros y pantalla de 6.5 pulgadas, cuyo precio de salida será de 999 dólares en Estados Unidos.

En el evento "Awe drops", celebrado en la sede de la compañía en Cupertino (California), el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, destacó que el iPhone 17 Air combina potencia y ligereza, con un diseño tan fino que "parece desaparecer en la mano", pero con un rendimiento pensado para durar todo el día gracias a una batería de nueva generación.

La empresa señaló que el dispositivo está fabricado con un caparazón cerámico Ceramic Shield y un marco de titanio, lo que lo convierte en "el más resistente hasta la fecha". Integra además el nuevo chip A19 Pro, al que la firma describió como "el procesador más potente para iPhone hasta ahora", junto con un sistema de doble cámara de 48 megapíxeles.

Rediseño de los modelos Pro

Además, Apple presentó el rediseño de los iPhone 17 Pro, que salen al mercado con una batería más grande que cualquier otro iPhone anterior y mantienen el precio base de 1,099 dólares, equivalente al de los iPhone 16 Pro de 256 GB. Cook subrayó que los aranceles del 20 % impuestos a la compañía por importaciones desde China no se han reflejado en un incremento de los precios para los consumidores.

Especificaciones del iPhone 17

La versión estándar del iPhone 17 incorpora un diseño de aluminio con frente de Ceramic Shield 2 y parte trasera de vidrio en colores negro, blanco, azul neblina, salvia y lavanda. Cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, resolución de 2622 x 1206 píxeles a 460 ppi, tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y picos de brillo de 3,000 nits en exteriores.

Está certificado con resistencia IP68 frente a agua y polvo, e integra el chip A19 de seis núcleos, con GPU de cinco núcleos y Neural Engine de 16 núcleos. El apartado fotográfico incluye un sistema de cámaras Fusion de 48 MP, con gran angular y ultra gran angular, teleobjetivo de calidad óptica 2x y opciones de fotografía en superalta resolución (24 y 48 MP).

La cámara frontal, de 18 MP con Center Stage, incorpora autoenfoque, modo Noche, grabación de video 4K Dolby Vision y funcionalidades de retrato de última generación. El dispositivo también ofrece Apple Intelligence, un conjunto de funciones de inteligencia artificial integradas en las apps y experiencias del sistema, con énfasis en la protección de datos del usuario.

En materia de conectividad, es compatible con 5G NR, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y NFC, además de incluir un conector USB-C que permite carga rápida, transmisión de datos y salida de vídeo hasta 4K HDR.

Disponibilidad

Los nuevos iPhone 17 estarán disponibles en capacidades de 256 GB y 512 GB, con precios iniciales de 999 dólares para el iPhone 17 Air y 1,099 dólares para el iPhone 17 Pro en el mercado estadounidense.