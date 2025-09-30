Clausuran taller de desarrollo de videojuegos

Jóvenes capacitados en desarrollo de videojuegos junto a representantes del Ministerio de Industria y Comercio y el Banco Popular.

El Banco Popular Dominicano y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) clausuraron el programa intensivo de formación para desarrolladores de videojuegos "Bit a Bit: aprende, crea y monetiza tu talento", con el que más de 120 jóvenes recibieron capacitación especializada en una de las industrias creativas de mayor crecimiento en el mundo.

Durante ocho semanas, los participantes fueron entrenados por expertos nacionales e internacionales en diseño de videojuegos, propiedad intelectual, marketing digital y gestión de proyectos, desarrollando competencias para convertir sus ideas en emprendimientos.

Ilena Rosario, directora de Política Comercial de Industria y Comercio, subrayó la importancia de esta alianza público-privada como un ejemplo del potencial de las industrias creativas para generar empleo formal, promover la innovación y proyectar al país en el escenario global.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Banco Popular, Francisco Ramírez, destacó que esta iniciativa representó "una apuesta firme por el talento joven, la creatividad y el futuro de una economía más diversificada y exportadora".