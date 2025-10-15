Casi un 60 % de mujeres en tecnología ve que la paridad de género se redujo el último año

Según ele studio, la mayoría de mujeres en tecnología, el 82 %, sintió que tiene que rendir más que los hombres para ser tomada en serio. ( FREEPIK )

El 59.4 % de las trabajadoras en tecnología siente que la paridad de género se ha reducido en el último año, frente al 48 % de 2024, según un estudio publicado este miércoles por la Web Summit, un evento internacional del sector.

En la sexta edición del 'Informe Mujeres en Tecnología', elaborado a partir de 671 entrevistas, se apunta que el 55.7 % de las encuestadas cree que los cambios geopolíticos en 2025 han tenido un impacto negativo en el equilibro de géneros en el sector, frente al 16.1 % que lo vio positivo.

La mayoría vinculó este retroceso al desmantelamiento de los programas de diversidad, equidad e inclusión y a la inestabilidad global, que está relegando los asuntos relacionados con la igualdad en las agendas.

Otras entrevistadas destacaron la llamada "economía de guerra" que está limitando la financiación de iniciativas de capacitación de mujeres y las ayudas a la diversidad.

En este contexto, los gobiernos e industria apenas están colaborando para cambiar la situación, a juicio de las encuestadas, de las que el 38.9 % opina que las empresas del sector están adoptando medidas para combatir la desigualdad, un porcentaje que desciende al 28.6 % cuando se les pregunta por la acción de los ejecutivos.

En cuanto al impacto de la inteligencia artificial (IA) el estudio resalta un doble aspecto: así como el 77.3 % de las mujeres afirmó que usa esta tecnología a diario y el 74.6 % ve su potencial para promover la inclusión, una de cada cuatro, un 25.5 % cree que podría fomentar la desigualdad.

Casi la mitad, el 48,4 %, dijo haber sufrido sexismo o discriminación en el trabajo en los últimos doce meses, un porcentaje ligeramente inferior a la de 2024 (50.8 %), y pusieron ejemplos como ser interrumpidas en reuniones, rechazo a sus ideas o que se cuestione sus conocimientos.

La conciliación permanece como uno de los grandes retos: en 2025, más de la mitad de las encuestadas, el 56.5 %, señalaron haberse sentido forzadas a elegir entre el trabajo o la familia, siete puntos porcentuales más que en 2024.

En este contexto, la mayoría de mujeres, el 82 %, sintió que tiene que rendir más que los hombres para ser tomada en serio, el mayor porcentaje de los tres últimos años, mientras que casi el 37 % cree que no recibe un salario justo en comparación con sus compañeros varones, frente al 51 % de 2024.

La confianza crece

Como nota positiva, en el último año ha crecido la confianza de las mujeres en sí mismas para aspirar a un puesto de liderazgo, con el 81,7 % de las encuestada sintiéndose capacitadas para acceder a cargos de responsabilidad (75.9 % en 2024).

En este punto las cuotas de género siguen ocasionado debate, ya que el 51.7 % de las participantes en el estudio de este año considera que a menudo se ofrece a mujeres puestos de liderazgo para cumplir con cuotas, en comparación con el 53.1 %.

En general, para la mayor parte de las entrevistadas apenas han cambiado los principales retos de género en el sector tecnológico y mencionaron por tercer año consecutivo los "prejuicios inconscientes de género" como el más importante, seguido por la falta de conciliación y la ausencia de suficientes referentes femeninos en cargos de responsabilidad.

Para elaborar este análisis Web Summit preguntó a 671 mujeres que trabajan en el sector en Europa, América, Asia y África, con edades comprendidas entre los 18 y los 74 años, con el 40 % dentro de la horquilla de los 35 a los 44 años.