Un fallo en Amazon Web Services (AWS) afecta a sistemas informáticos de todo el mundo

Una interrupción de AWS ha dejado fuera de servicio algunos de los sitios web y aplicaciones más importantes del mundo, incluyendo sitios web de bancos, Snapchat y sitios web gubernamentales. ( EFE/EPA/ANDY RAIN )

Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, registró este lunes problemas técnicos durante parte del día, que causaron cortes en redes sociales, sistemas informáticos y webs en todo el mundo, aunque la mayoría de servicios se recuperaron a lo largo de la jornada, según aseguró la compañía.

El problema registrado en uno de sus centros de datos de EE. UU. provocó una cadena de incidencias que se multiplicaron a lo largo de todo el planeta.

Los errores reportados tuvieron lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte (Estados Unidos), uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, según confirmó AWS, pero las consecuencias se extendieron a todo el mundo.

Posibles causas

Y precisamente ese servicio de Amazon y el proceso que sigue para comunicarse con el citado centro de datos estadounidense es el que parece estar en el origen del problema, según los detalles que ofreció AWS en su web.

A las pocas horas de detectarse los primeros problemas, AWS dijo haber identificado una posible causa del problema registrado en ese centros de datos de Virginia del Norte.

Los ingenieros se pusieron de inmediato a trabajar para "mitigar el problema y comprender a fondo su origen", explicó AWS en su web cuando comenzaron a reportarse los fallos. Recomendaba a los clientes seguir "reintentando cualquier solicitud (de conexión) que haya fallado".

"Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte técnico. Los ingenieros se pusieron de inmediato y están trabajando activamente para mitigar el problema y comprender a fondo su origen", explicó AWS en su web.

Además, decía que estaban "trabajando en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación".

Netflix y Microsoft entre los múltiples afectados

Netflix y Microsoft son algunas de las plataformas que se vieron afectadas por la caída de Amazon Web Services (AWS).

Según el portal Downdetector, Microsoft fue una de las plataformas más afectadas por la caída de AWS y a las 12:15 GMT se habían reportado hasta 78 fallos en Microsoft Outlook, relacionados con la conexión del servidor, la recepción de datos -como correos electrónicos- y el inicio de sesión.

Su plataforma en la nube, Microsoft 365, que combina servicios como Word, Excel o Powerpoint, también reportó errores, posiblemente vinculados al problema con AWS.

Incluso el motor de inteligencia artificial Perplexity tenía dificultades para funcionar, así como el asistente virtual Alexa o la plataforma de televisión (ambos de Amazon), o juegos tan populares como Fortnite o el Clash Royale.

Los usuarios indicaron a Downdetector que estos fallos están relacionados con la conexión del servidor, el servicio de almacenamiento OneDrive y el programa de documentos Word.

Mientras, los internautas también reportaron fallos de Microsoft Teams, un espacio de trabajo que permite la comunicación en tiempo real, relacionados con la conexión con el servidor; otros con la entrada a videoconferencias y también con la calidad del audio.

También Youtube se vio afectada por los problemas de AWS y durante horas, los usuarios sufrieron errores en la reproducción de sus vídeos y el funcionamiento de su web y su aplicación.

Redes sociales como Facebook o Snapchat también informaron sobre incidencias, sobre todo en sus aplicaciones, e incluso Google sufrió las consecuencias de esta caída.

Los usuarios también sufrieron errores en las aplicaciones de aerolíneas como United o Delta, donde no podían acceder a sus billetes de vuelo, y en servicios bancarios como Venmo -que se utiliza para enviar dinero- o las plataformas de 'streaming' Disney + y Hulu.