La IA ya es capaz de reemplazar al 11.7 % de la fuerza laboral de EE. UU., según un estudio

La inteligencia artificial (IA) ya puede reemplazar al 11.7 % de la fuerza laboral de Estados Unidos, según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés).

El informe, realizado en octubre pero publicado este miércoles, destaca que la capacidad técnica de la IA se extiende a "tareas cognitivas y administrativas" que representan el 11.7 % del mercado laboral estadounidense.

Esta cifra supone además unos 1.2 billones de dólares en valor salarial en los sectores financiero, sanitario y de servicios profesionales.

Puestos tecnológicos

De acuerdo con el estudio, la adopción actual de la IA en Estados Unidos se concentra en puestos tecnológicos distribuidos en todos los estados y que representan el 2.2 % del valor salarial del mercado laboral.

El estudio se ha realizado con el llamado Índice Iceberg, una herramienta creada por el MIT y el Laboratorio Nacional de Oak Ridge que representa a 151 millones de trabajadores en el país y detalla los efectos que tiene la IA en sus empleos.

El índice explora cómo la IA puede transformar al mercado laboral de Estados Unidos, y es especialmente útil para los legisladores que planean inversiones multimillonarias en formar a empleados, según el portal CNBC.

No obstante, no predice "pérdidas de puestos de trabajo, plazos de adopción ni efectos netos sobre el empleo", insiste el estudio, que insta a los responsables políticos a interpretar el índice "como un mapa de capacidades".

"El impacto real sobre la población activa depende de las estrategias de adopción de las empresas, la adaptación de los trabajadores, las decisiones normativas, la aceptación social y las condiciones económicas generales", reitera.