OpenAI declara "código rojo" ante fuerte competencia a ChatGPT, según medios

Esto se produce cuando aumenta la presión por parte de los competidores, como Google y Anthropic, que han reducido su ventaja en el mercado de la IA

    OpenAI declara código rojo ante fuerte competencia a ChatGPT, según medios
    Fotografía de archivo que muestra un computador con el logo de OpenAI, en Nueva York (Estados Unidos). (EFE/ ANGEL COLMENARES/ ARCHIVO)

    El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, informó a sus empleados el lunes que la compañía declaraba un "código rojo" para mejorar la calidad de ChatGPT, según un memorando interno al que tuvo acceso The Wall Street Journal y The Information.

    Esto se produce cuando aumenta la presión por parte de los competidores, como Google y Anthropic, que han reducido su ventaja en el mercado de la inteligencia artificial (IA).

    Según la prensa especializada, a Altman le preocupa especialmente Google, que el mes pasado lanzó una nueva versión de su modelo de IA Gemini que superó a OpenAI en las pruebas comparativas del sector e impulsó las acciones del gigante de las búsquedas.

    Retraso de iniciativas

    En el memorando Altman afirmó que la compañía retrasará iniciativas como anuncios, agentes de compras y salud, y un asistente personal, Pulse, para centrarse en mejorar ChatGPT.

    • Las mejoras de su chatbot se centran en funciones como: mayor velocidad y fiabilidad, mejor personalización y la capacidad de responder a más preguntas.

    Se realizará una llamada diaria a los encargados de mejorar el chatbot, según el memorando, y Altman alentó las transferencias temporales de equipos para acelerar el desarrollo.

