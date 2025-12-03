La IA busca reinventar el mercado laboral en Tokio con la mayor feria de robots del mundo

Un visitante se encuentra junto a un robot humanoide en el stand de TechShare durante la Exposición Internacional de Robots 2025 (iREX2025) en Tokio. ( EFE )

Robots que ejercen de camarero, recepcionistas, auxiliares médicos o rescatistas son algunas de las propuestas destinadas a reinventar el mercado laboral en el iREX 2025, la feria de autómatas más grande del mundo que abrió este miércoles sus puertas en Japón con un énfasis especial en la Inteligencia Artificial (IA) física.

Bajo el lema 'Sociedades sostenibles a través de la robótica', la muestra arrancó en el Tokyo Big Sight con una cifra récord de 673 expositores y más de 3,300 casetas, y hasta el 6 de diciembre presentará desde la maquinaria industrial más puntera a robots destinados a los cuidados, o incluso a colaborar en negocios de cara al público con la mejor de sus 'sonrisas'.

"Conoce a tu nuevo amigo", anunciaban los carteles de la empresa japonesa Kawasaki. La compañía nipona acaparó buena parte de las miradas con la presentación al público de su nuevo modelo 'RHP Kaleido 9', tras diez años de desarrollo, un robot humanoide que ayudará a realizar tareas de rescate en desastres naturales.

Tampoco faltaron otros modelos de la compañía como Nyokkey, encargado de acompañar a las personas en sus tareas diarias, o el cuadrúpedo Corleo, presentado en la Expo Universal de Osaka, que permite al conductor sentarse a horcajadas sobre su 'lomo' para viajar por zonas inaccesibles para vehículos convencionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/bc0a3d6d6249895b958f2e6ac20da6eed3bcd624w-4896b6df.jpg Visitante de la feria le da la mano a un robot. (EFE)

La IA física como protagonista

Más allá de los robots humanoides destinados a dar compañía o a las labores de cuidados, la feria sigue estando particularmente centrada en la maquinaria de uso industrial y con un foco particular este año en la IA física.

Esta tecnología busca dar la capacidad a máquinas como robots o vehículos de percibir e interactuar con el mundo en tiempo real, gracias a cámaras, sensores y radares que les permiten comprender incluso órdenes e instrucciones de personas.

Fanuc, presente en la feria y uno de los mayores fabricantes del archipiélago de robots industriales, cerró esta semana un acuerdo con la empresa estadounidense de chips Nvidia precisamente para fortalecer sus capacidades en este terreno.

Ambas compañías colaborarán para avanzar en la implementación de la IA física en los robots industriales de Fanuc, explicó la empresa japonesa, haciendo que sus acciones se dispararan ayer un 6,51 % en la Bolsa de Tokio antes de corregirse a la baja un 1,81 % este miércoles.

Robots para servir y acompañar

Indicativo del rápido envejecimiento y la caída de la natalidad en el archipiélago, la feria también tuvo una gran presencia de máquinas dedicadas a acompañar y cuidar a la población más mayor del país.

El conocido robot afectivo Lovot, desarrollado por la compañía japonesa Groove X, o el modelo humanoide Mirokai, desarrollado este año por la firma francesa Enchanted Tools, fueron algunos de los modelos expuestos en este sentido.

El objetivo es prestar servicios de acompañamiento y cuidados a una sociedad que presenta una gran tasa de aislamiento, con un 39,9 % de su población que admite sentirse sola, y un récord de viviendas unipersonales que están cerca de convertirse en el modelo de hogar más común en el país, según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar nipón publicados este año.