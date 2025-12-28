Coupang dará mil millones de euros en cupones a clientes tras masiva filtración de datos

La firma surcoreana de comercio electrónico Coupang anunció este lunes un plan de compensación de 1.7 billones de wones (unos mil millones de euros) para los afectados por la masiva filtración que expuso los datos de más de 33 millones de clientes el pasado noviembre, con cupones por valor de 50,000 wones (unos 30 euros) por persona.

"Todos los ejecutivos y empleados de Coupang están reflexionando profundamente sobre cuánta preocupación y ansiedad ha causado a nuestros clientes la reciente filtración de información personal", aseguró en un comunicado el CEO interino de la firma, Harold Rogers.

La empresa enviará mensajes de texto a los clientes afectados para informarles sobre el proceso para redimir los cupones, que incluyen 5,000 wones (unos 3 euros) para productos, otros 5,000 wones para su plataforma de envío de comida (Coupang Eats), 20,000 wones (12 euros) para su servicio de viajes (Coupang Travel) y otros 20,000 wones para productos de la línea Allux de moda y cosméticos.

"Este incidente será una oportunidad para que Coupang practique profundamente la 'centralidad del cliente' y cumpla con sus responsabilidades hasta el final", aseguró el responsable.

Este domingo, el fundador y presidente del grupo surcoreano, Kim Bom-suk, se disculpó por primera vez por el incidente en un comunicado, y calificó de "mala decisión" su empeño en esperar a los resultados de la investigación interna para pedir perdón.

Reacciones oficiales y consecuencias legales

El pasado jueves, la firma aseguró haber identificado al responsable de la masiva filtración, un antiguo empleado, y dijo que ninguno de los datos filtrados, que incluían claves de acceso de clientes pero no información de pago ni otros datos sensibles, fueron transmitidos a terceras partes.

A pesar de la noticia, el Gobierno surcoreano calificó entonces el anuncio de Coupang de "afirmación unilateral", y destacó que los resultados de la investigación del grupo de trabajo gubernamental que Seúl puso en marcha tras el incidente aún no se conocen, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Coupang, fundada en Corea del Sur pero incorporada y cotizada en Estados Unidos, opera la mayor plataforma de comercio electrónico del país asiático, de donde provienen la mayoría de sus ingresos.

La empresa afronta una demanda colectiva en EE. UU. y otra en Corea del Sur por la filtración. Recientemente, la Policía realizó redadas en su sede central en Seúl, mientras la Presidencia surcoreana hizo un llamamiento a la rendición de cuentas y a compensar a los afectados.

