Francia planea prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Francia busca proteger a los niños por la excesiva exposición frente a las pantallas y propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir de septiembre de 2026, según un proyecto de ley revisado por AFP.

La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Emmanuel Macron, quien declaró a principios de este mes que el parlamento debería comenzar a debatir la propuesta en enero.

"Muchos estudios e informes confirman los distintos riesgos que causa el uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes", señala el proyecto.

Acciones oficiales para limitar el acceso a redes sociales

Los niños con acceso ilimitado a internet están expuestos a "contenido inapropiado" y podrían sufrir ciberacoso o experimentar alteraciones en sus patrones de sueño, indicó el gobierno.

El proyecto de ley consta de dos artículos: el primero establecería como ilegal "la prestación por parte de una plataforma en línea de un servicio de red social a un menor de 15 años".

El segundo artículo propone prohibir el uso de teléfonos móviles en la escuela secundaria.

Reacciones y medidas del Senado francés

En Francia se prohíbe desde 2018 el uso de teléfonos celulares en preescolares y colegios de educación secundaria, pero hasta este año rara vez se aplica.

A principios de mes, el Senado francés respaldó una iniciativa para proteger a los adolescentes del uso excesivo de pantallas y del acceso a redes sociales, que incluye la obligación de contar con autorización parental para que los niños de entre 13 y 16 años se registren en sitios de redes sociales.

La propuesta del Senado ha sido remitida a la Asamblea Nacional, que deberá aprobar el texto antes de que pueda convertirse en ley.