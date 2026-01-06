Los anuncios de Nvidia y Hyundai en CES generan dudas en los mercados sobre Tesla y Musk

Fotografía que muestra la plataforma de rack a escala Helios, nuevo producto de AMD en la Feria de Electrónica de Consumidores 2026 (CES, en inglés) en Las Vegas (EE. UU.). ( EFE/ LUIS CHACÓN )

Las acciones de Tesla perdieron casi un 5 % de su valor a media mañana del martes tras la presentación en la feria CES de Las Vegas del sistema de conducción autónoma de Nvidia y el robot humanoide Atlas de Hyundai, dos productos que compiten directamente con la empresa de Elon Musk.

Nvidia desveló el lunes en la antesala de la CES el dispositivo Alpamayo, que permitirá a los fabricantes de automóviles incorporar sistemas de conducción autónoma de distinta complejidad en sus modelos.

El fabricante alemán Mercedes-Benz tiene ya anunciado la incorporación de Alpamayo en sus vehículos a partir del primer trimestre de este año. Otras empresas, como Jaguar Land Rover, Lucid y Uber también han expresado su interés en el sistema de Nvidia.

Caída de acciones

Los analistas señalaron que la caída de las acciones, que abrieron a 445.69 dólares pero se situaron en 430.46 en las tres primeras horas tras la apertura de los mercados, es una respuesta de los inversores a la narrativa de Musk de que Tesla será el fabricante que dominará la conducción autónoma.

La presentación en la noche del lunes en Las Vegas de Atlas, el robot humanoide de Hyundai y su subsidiaria estadounidense Boston Dynamics, también empujó a la baja los títulos de Tesla.

Hyundai afirmó que a partir de 2028 producirá al año 30,000 unidades del Atlas, que operará de forma totalmente autónoma, levanta hasta 50 kilogramos y reemplaza automáticamente su propia batería, para lo que construirá en EE. UU. una planta de fabricación.

Atlas es uno de los rivales más directos y concretos del robot Optimus de Tesla, que Musk ha asegurado que convertirá, por mucho, al fabricante de automóviles eléctricos en la empresa más valiosa del planeta.

Los anuncios de Nvidia y Hyundai se producen además cuando Tesla atraviesa un momento difícil con la caída de sus ventas en 2025 por segundo año consecutivo, lo que hace más difícil que la compañía cumpla con los optimistas objetivos de crecimiento presentados por Musk en los últimos meses.