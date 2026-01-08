Un hijo del expresidente López Obrador exige que X se disculpe por insultos de su IA

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), exigió a la red social X que se disculpe tras una ofensa generada por Grok, la inteligencia artificial (IA) de la plataforma, lo que reavivó el debate en México sobre la ética de esta tecnología.

La polémica se desató cuando un usuario solicitó a Grok responder a un mensaje de López Beltrán con el tono de las burlas recurrentes que suele recibir en la plataforma.

Tras ello, la IA emitió una respuesta que el hijo del exmandatario mexicano calificó como insultante, pues le llamó "nepobaby" (hijo del nepotismo), "mantenido hipócrita" y "gordo inútil", lo que provocó una rápida viralización del caso y una ola de reacciones entre usuarios.

Reacciones y demandas de José Ramón López Beltrán

López Beltrán denunció en su cuenta oficial que la respuesta de Grok incluyó “insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación”, lo que, a su juicio, constituye acoso automatizado y no una crítica legítima ni un aporte al debate público.

“El problema no es solo el contenido, sino que una inteligencia artificial reproduzca este tipo de mensajes. Cuando una IA insulta, no habla por sí misma: hablan su diseño, sus filtros, su entrenamiento y la supervisión de quienes la construyen y la operan”, escribió López Beltrán.

El hombre dirigió su exigencia directamente a X, propiedad del magnate empresario, Elon Musk.

El hijo del exmandatario pidió también una explicación técnica sobre las fallas en los sistemas de control y la adopción de protocolos públicos que impidan que herramientas de inteligencia artificial generen insultos, humillaciones o estigmatizaciones bajo el argumento de la sátira.

El episodio abrió un debate en México sobre la responsabilidad de las compañías tecnológicas en el uso de IA generativa, especialmente ante el riesgo de que estas herramientas reproduzcan discursos discriminatorios o de acoso de forma automatizada.

Tras la queja pública, la propia Grok respondió a López Beltrán que la publicación ofensiva surgió a partir de una instrucción de un usuario y que no se trató de una respuesta espontánea del sistema.

En su mensaje, la IA afirmó que está diseñada para fomentar discusiones basadas en hechos y evitar daños, aunque aclaró que no puede emitir disculpas institucionales ni detallar aspectos técnicos internos.

La explicación fue insuficiente para López Beltrán, quien reiteró que, independientemente, del origen de la instrucción, el contenido generado tuvo un impacto directo y dañino.

Por ello, insistió en medidas más estrictas para prevenir que la IA sea vehículo de acoso o desinformación, además de una disculpa pública, “no sólo una respuesta del sistema”.

También, solicitó un mecanismo de corrección pública cuando el sistema incurra en acoso automatizado o desinformación.

“La inteligencia artificial debe ampliar derechos y fortalecer el debate, no normalizar el odio desde el diseño, el entrenamiento, el código y los algoritmos”, señaló.

El caso se suma a una creciente discusión global sobre la regulación de las plataformas digitales frente al uso de sistemas de inteligencia artificial.

