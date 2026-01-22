Uno de cada cinco estudiantes latinoamericanos usa la IA para elegir universidad en España

El 62 % de los estudiantes empleó herramientas de IA como ChatGPT y Gemini durante la fase inicial de descubrimiento de universidades y programas. ( FREEPIK )

Uno de cada cinco estudiantes latinoamericanos utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) para elegir universidad en España, sobre todo para consultar su posicionamiento internacional, la reputación de la institución y el coste total del estudio.

Son datos del informe 'La educación superior española ante el examen del algoritmo', de la consultora Llorente y Cuenca con 600 entrevistas a estudiantes de México, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.

En concreto, el 22 % utiliza la IA generativa tanto en las etapas previas como finales para elegir universidad.

El 62 % de los estudiantes empleó herramientas como ChatGPT y Gemini durante la fase inicial de descubrimiento de universidades y programas; y entre el 50 % y el 56 % lo usa en una etapa más profunda para comparar alternativas, costes del estudio e identificar oportunidades de becas y visados.

Según el 88 % de los potenciales estudiantes latinoamericanos, las herramientas de IA merecen una confianza de 3 sobre 5 puntos en la decisión sobre estudiar en el extranjero.

Formación en el extranjero

El estudio refleja que España es el destino que ocupa el primer puesto en la mente de los estudiantes latinoamericanos que buscan completar su formación en el extranjero; y un 32 % de los encuestados elegiría España como primera opción, por encima de EE.UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Canadá.

El perfil de estudiante latinoamericano que elige España es el de un joven de entre 25 y 34 años: el 47 % viajará para cursar un máster u otros estudios de postgrado; y el 38 %, un grado.

Además, el 47 % elige rama tecnológica, el 24 % de negocios y el 17 % vinculada a la salud.

El estudiante latinoamericano representa la mitad de los internacionales que se desplazan a España por estudios.

El 96 % de los encuestados considera que las universidades privadas españolas ofertan títulos prestigiosos y el 45.2 % los define como "muy prestigiosos", aunque cuando se les pregunta qué universidades españolas conocen, las públicas superan ampliamente a las otras.

Las universidades más citadas son las de Madrid, Barcelona y Valencia.

Los principales motivos para estudiar en España son el idioma (para el 50 %), la calidad académica (43 %) y el reconocimiento internacional (40 %). El coste de la vida es el principal problema para el 53 %, y la falta de becas y apoyos financieros para el 34 %.