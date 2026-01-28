Google integra Nano Banana en Chrome para transformar imágenes web mediante IA

Esta actualización en el navegador de Google está disponible para macOS, Windows y Chromebook Plus ( FUENTE EXTERNA )

Google anunció este miércoles que su generador de imágenes con inteligencia artificial (IA) Nano Banana se ha integrado directamente en el navegador Chrome, lo que permitirá a los usuarios transformar imágenes de la web sin necesidad de procesos externos de descarga.

La herramienta, que ya está disponible para todos los usuarios de la herramienta principal de IA de Google, Gemini, en Chrome a partir de hoy, funciona a través de un panel lateral.

En un ejemplo, la compañía muestra cómo la herramienta de IA es capaz de retocar una foto de una pagina web de un apartamento vacío y añadir muebles una vez que el usuario escribe: "Muéstrame esta habitación con muebles modernos y luminosos".

En tanto, esta actualización elimina la fricción de tener que descargar archivos, volver a subirlos a plataformas de terceros o alternar entre pestañas.

Una nueva era de navegación con IA

La nueva función de panel lateral, además, está integrada con Gemini, lo que según Parisa Tabriz, vicepresidenta de Chrome en Google, supone una "nueva era de la navegación".

Esta actualización en el navegador está disponible para macOS, Windows y Chromebook Plus.

"El nuevo Gemini en Chrome es como tener un asistente que te ayuda a encontrar información y a realizar tareas en la web con más facilidad que nunca", destacó Tabriz.

La IA en el navegador es compatible con aplicaciones conectadas, como integraciones con Gmail, Calendario, YouTube, Maps, Google Shopping y Google Flights.

"Por ejemplo, si viajas a una conferencia y necesitas reservar un vuelo, Gemini puede recuperar ese correo electrónico antiguo con los detalles del evento, consultar el contexto de Google Flights para ofrecer recomendaciones y, posteriormente, redactar un correo electrónico para informar a tus compañeros de tu hora de llegada", ejemplifica Tabriz.