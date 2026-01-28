Google acuerda pagar US$135 millones para resolver caso por recopilar datos ilegalmente

El gigante tecnológico fue acusado de grabar y difundir ilegalmente conversaciones privadas recogidas a través de Google Assistant. ( FUENTE EXTERNA )

Google acordó pagar 135 millones de dólares para cerrar un caso por recopilar ilegalmente los datos móviles de los consumidores.

El acuerdo, presentado ante un tribunal federal del estado de California y que requiere la aprobación de un juez, exige a Alphabet, la empresa matriz del buscador, que modifique los términos de servicio de su portal de aplicaciones, Google Play, y la configuración de los futuros dispositivos de Android.

Así, la tecnológica resolvió una demanda que acusa al buscador de programar su sistema operativo de Android para obtener ilegalmente y recopilar datos de los consumidores.

Google negó haber cometido ninguna irregularidad cuando aceptó el acuerdo, pese a que los usuarios afirmaron que sus datos se recopilaban aun cuando desactivaban las aplicaciones de Google.

Según la compañía, estos datos se usaban para respaldar el desarrollo de sus productos, así como campañas de publicidad dirigidas.

El problema afecta a usuarios con dispositivos Android desde noviembre de 2017.

"Nos complace resolver este caso, que tergiversaba las prácticas estándar del sector que mantienen la seguridad de Android" José Castaneda Portavoz de Google “

El portavoz aseguró también que proporcionarán información adicional para que los usuarios comprendan mejor cómo funcionan sus servicios.

La empresa acordó este martes, en el mismo tribunal, pagar 68 millones de dólares para resolver otra demanda en la que los usuarios alegaron que su asistente de voz grababa secretamente sus conversaciones, violando la privacidad.

Demandas de usuarios

El gigante tecnológico fue acusado de grabar y difundir ilegalmente conversaciones privadas recogidas a través de Google Assistant.

Del mismo modo, el año pasado Google acordó pagar cerca de 1.400 millones de dólares al estado de Texas para resolver varias demandas sobre rastreo ilegal de la ubicación de las personas.