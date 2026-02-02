Pepper es reconocido como el primer robot humanoide producido en masa una década después

Unos visitantes hablan con el robot 'Pepper' en una imagen de archivo de una feria. ( EFE )

El robot Pepper fue reconocido este lunes como el primer robot humanoide producido en masa por la organización de los Guinness World Records, 11 años después de su lanzamiento, anunció la empresa artífice del aparato, la japonesa Softbank Robotics.

Pepper+, el robot humanoide con mayor trayectoria a nivel global, contará además a partir de ahora con una versión actualizada, Pepper++, equipado con la última tecnología de inteligencia artificial de la compañía japonesa, reveló en un comunicado.

El robot, de 1,21 metros de alto y caracterizado por su estilizado cuerpo blanco y su cabeza circular de enormes ojos negros, fue diseñado para mantener interacciones conversacionales y lanzado el 5 de junio de 2014, con la vista puesta en su integración en comercios y otros espacios sociales.

Durante su más de una década en el mercado, su presencia se expandió dentro y fuera de las fronteras japonesas, y hoy en día es posible verlo como guía informativo en espacios comerciales, en centros educativos o residencias de ancianos, entre otros.

En sus primeros años de rodaje incluso algunos particulares se hicieron con un ejemplar del robot, que en sus inicios contaba con un modelo de prueba y ensayo que permitía probar aplicaciones desarrolladas por sus propietarios.

Protagonista de pasarelas

Alrededor del robot humanoide se construyó todo un imperio que incluyó la creación de complementos como ropa, lo que hizo que incluso llegara a protagonizar alguna pasarela particular, y la empresa propietaria ha desarrollado eventos centrados en el robot, sus aplicaciones y novedades de forma periódica.

"Seguiremos ampliando las posibilidades de los robots", dijo Softbank Robotics en el comunicado, donde detalló alguna de las nuevas funcionalidades desarrolladas para el robot.

Entre ellas se incluyen nuevas habilidades para su implementación en comercios minoristas, una función de gestión de llaves inteligentes para gestionar el acceso a complejos de oficinas, funciones fotográficas o una aplicación para interpretar canciones y bailes basados en conversaciones.

Leer más China pone a prueba los robots humanoides de Ubtech en su frontera con Vietnam