Zuckerberg lamenta en juicio que Instagram tardara en detectar menores de 13 años

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, lamentó el miércoles que Instagram tardara tanto en tomar medidas para detectar a usuarios menores de 13 años, durante su testimonio en un importante juicio sobre adicción a las redes sociales en Los Ángeles.

Consultado sobre reclamos internos de la compañía de que no se estaba haciendo lo suficiente para verificar si menores de 13 años estaban usando la plataforma, Zuckerberg afirmó que se habían implementado mejoras. Pero "podríamos haberlo hecho antes", añadió.

El director de Meta —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— era el testigo más esperado en este juicio en California, el primero de una serie de casos que podrían sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses contra las principales plataformas de redes sociales.

El juicio marca la primera vez que el multimillonario de 41 años se pronuncia sobre la seguridad de sus plataformas, dominantes a nivel mundial, directamente ante un jurado.

Zuckerberg se mostró muy reservado al principio, según constató un periodista de AFP en la sala, pero luego comenzó a animarse: mostró señales de molestia, sacudió la cabeza y agitó las manos al volverse hacia el jurado.

Los 12 miembros del jurados en Los Ángeles escucharon el testimonio, cada vez más tenso, mientras el abogado de la parte demandante, Mark Lanier, presionaba a Zuckerberg sobre la verificación de edad y su filosofía rectora para la toma de decisiones en la enorme empresa de redes sociales que controla.

El juicio durará hasta finales de marzo, cuando el jurado decidirá si YouTube, propiedad de Google; e Instagram, de Meta; son responsables de los problemas de salud mental que sufre Kaley G.M., una joven de 20 años residente en California que ha sido una usuaria activa de redes sociales desde la infancia.

Kaley G.M. empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11, y después TikTok y Snapchat.

Instagram no permite usuarios menores de 13 años, y Lanier presionó a Zuckerberg sobre el hecho de que Kaylee se había registrado fácilmente en la plataforma a pesar de que esas normas estaban enterradas en lo profundo del acuerdo de usuario, un texto que, según él, no puede esperarse que lea un niño.

En el lugar correcto

A Zuckerberg se le mostró un documento interno en el que se afirmaba que Instagram tenía cuatro millones de usuarios menores de 13 años en 2015, en la época en que la demandante empezó a utilizar la aplicación, y que el 30% de todos los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos eran usuarios.

El CEO de Meta aseguró que "ahora estamos en el lugar correcto" en lo que respecta a la verificación de edad, y que con el tiempo se irían añadiendo nuevas herramientas y métodos.

Lanier pasó entonces a argumentar que, cuando la aplicación de estas normas era más laxa, jóvenes como Kaley también estaban expuestos a los esfuerzos de Meta por aumentar el tiempo que los usuarios pasaban en sus aplicaciones dominantes a nivel mundial.

Zuckerberg admitió que "antes sí teníamos objetivos relacionados con el tiempo", pero subrayó que el objetivo de la empresa siempre fue "crear servicios útiles que ayuden a las personas a conectarse con la gente que quieren y a conocer el mundo".

El juicio determinará si Google y Meta diseñaron deliberadamente sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes, perjudicando así su salud mental.

El caso, junto con otros dos juicios similares programados en Los Ángeles para mediados de este año, busca establecer un estándar para resolver miles de demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios entre los jóvenes.

La querella se centra exclusivamente en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización, ya que la legislación estadounidense concede a las plataformas inmunidad casi total frente a responsabilidades derivadas del contenido generado por los usuarios.

TikTok y Snapchat, también señaladas en la demanda, llegaron a acuerdos confidenciales con la parte demandante antes de que comenzara el juicio.

El juicio en Los Ángeles transcurre en paralelo a un caso similar de alcance nacional ante un juez federal en Oakland, California, que podría dar lugar a otro litigio en 2026.

Meta también afrenta este mes un juicio en el estado de Nuevo México, donde los fiscales acusan a la compañía de priorizar las ganancias sobre la protección de menores frente a depredadores sexuales.