Google anuncia nuevas capacidades autónomas de Gemini en el sistema operativo Android

Android, el sistema operativo de Google, anunció este miércoles nuevas capacidades autónomas de su inteligencia artificial (IA), Gemini, que podrán ejecutar tareas "tediosas y de múltiples pasos". ( EFE/ ETIENNE LAURENT )

Android, el sistema operativo de Google, anunció este miércoles nuevas capacidades autónomas de su inteligencia artificial (IA), Gemini, que podrán ejecutar tareas "tediosas y de múltiples pasos" como pedir un taxi, hacer la lista de las compras, buscar en internet fotos de prendas y detectar estafas telefónicas.

Versión beta

Estas novedades estarán disponibles en forma de versión beta en la app Gemini, en dispositivos específicos como el Samsung Galaxy S26 o el Google Pixel 10, de momento solo en Estados Unidos y Corea del Sur, según anunció Android en un comunicado.

"Puedes delegar tareas tediosas de múltiples pasos en Gemini, como pedir un transporte o hacer la lista de la compra. Gemini funciona en segundo plano para que puedas seguir enviando mensajes o revisando tu correo mientras navega solo por la aplicación específica que le pediste", detalla el anuncio.

Esta versión beta estará disponible inicialmente en determinadas aplicaciones de categorías de comida, compras o transporte.

Otra mejora en una de las funcionalidades de Android es la detección de estafas telefónicas mediante Gemini en la aplicación Samsung Phone del dispositivo Galaxy S26, de momento solo en inglés en Estados Unidos.

Android también mejoró la detección de estafas en la app de Mensajes de Google.

La función "Busca con un círculo", que sirve para encontrar más información acerca de cualquier cosa que aparece en pantalla rodeándola con un círculo, a partir de esta semana también podrá encontrar conjuntos de ropa enteros en la misma búsqueda, en los dispositivos Samsung Galaxy S26 y Google Pixel 10.