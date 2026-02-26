Informe regional sitúa a República Dominicana en etapa inicial en políticas de IA

Solo el 45 % de los países iberoamericanos tiene políticas públicas orientadas al desarrollo y uso de la IA ( FREEPIK )

Un informe de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) sitúa a República Dominicana en una "fase temprana de desarrollo" de sus marcos de inteligencia artificial (IA), en un contexto regional donde menos del 14 % de los países cuenta con normativa específica en esta materia.

El informe, titulado El estado de situación de Iberoamérica frente al desarrollo y adopción de la inteligencia artificial, advierte que la región avanza de manera desigual en la construcción de marcos regulatorios y políticas públicas para la IA, y señala que existe una "desconexión" entre las iniciativas públicas y su formalización estratégica.

En ese panorama, el estudio identifica a Brasil, Chile y España como "referentes regionales en IA", al contar con marcos normativos e institucionales robustos y coherentes. En contraste, junto a República Dominicana, también figuran en etapa inicial México, Venezuela y Guatemala.

El documento precisa que, aunque la mayoría de los 22 países analizados dispone de normativas relacionadas con privacidad o protección de datos, solo un 45 % cuenta con políticas públicas orientadas específicamente al desarrollo y uso de la IA.

Además, menos del 14 % tiene regulación específica, lo que evidencia, según la Segib, "una brecha significativa entre la ambición digital y el andamiaje jurídico necesario para materializarla".

Entre los hallazgos más relevantes, el informe destaca una "ausencia generalizada" de mecanismos que obliguen a auditar y evaluar los algoritmos, lo que limita la rendición de cuentas y la responsabilidad jurídica de las plataformas ante posibles daños derivados del uso de la inteligencia artificial.

Asimismo, se detecta en la mayoría de los países una alta dependencia de actores públicos estatales para impulsar la innovación y la digitalización. En ese aspecto, Portugal y México, junto a España, presentan un ecosistema más amplio de actores públicos y privados vinculados a la IA.

Producción en IA es baja

El estudio también señala que la producción científica en inteligencia artificial en la región es muy baja en comparación con otras zonas del mundo.

En cuanto a recursos estratégicos para el desarrollo y funcionamiento de la IA, el informe indica que Bolivia, Perú y Argentina, junto a Venezuela, Brasil y Chile, destacan por contar con combinaciones relevantes de recursos energéticos, minerales críticos y disponibilidad hídrica, lo que les otorga un potencial significativo.

Como recomendación inmediata, la Segib plantea adoptar una decisión política de alto nivel que eleve la inteligencia artificial a política regional estructural, incorpore el principio de soberanía digital basada en el control estratégico de datos en español y portugués, y promueva el desarrollo de inventarios de infraestructuras tecnológicas y recursos naturales estratégicos.

