El móvil retoma impulso en el MWC: brazo robótico, teléfono tripantalla e IA estructural

Un asistente observa un teléfono móvil durante la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, que comienza este lunes con la expectativa de que más de 100.000 visitantes pasen por el congreso. ( EFE )

Los móviles fueron perdiendo espacio con el paso de los años en un congreso organizado inicialmente en su honor, pero ahora vuelven a asomar la cabeza: cámaras con brazos robóticos, dispositivos con tres pantallas o una IA cada vez más presente marcan la edición del Mobile World Congress (MWC) de 2026.

La patronal organizadora del congreso, la GSMA, calcula que casi la mitad de los más de 100,000 asistentes previstos y de los 2,900 expositores no tienen que ver ya con el sector de las telecomunicaciones, pero las novedades de los móviles, especialmente impulsadas por marcas asiáticas, siguen llamando la atención cuando uno pasea por la feria, que desde hace veinte años se celebra en Barcelona.

Fotos con brazo robótico

No está todavía a la venta, pero es ya una de las sensaciones del evento: un teléfono del que de repente sale un pequeño brazo robótico equipado con una cámara con IA. Es el Robot Phone, de la firma china Honor.

Esto tiene varias ventajas: una mayor estabilización de la imagen -se encarga de ello este brazo robótico y no el pulso del usuario-; capacidad de rotación para perseguir al objetivo, sin que haya que mover el teléfono, o la facilidad para definir encuadres que a una persona le requerirían de cierto contorsionismo.

Teléfono tripantalla

Se han popularizado los teléfonos desplegables, que según convenga pueden doblar el tamaño de su pantalla ya sea para leer un documento con más facilidad o para visualizar una película. Honor o Motorola han apostado por este tipo de dispositivos.

Ahora Samsung quiere pujar más fuerte con su modelo Galaxy Z TriFold, que no tiene dos sino tres pantallas y se hace grande hasta alcanzar prácticamente el tamaño de una tableta. Se puso a la venta en Corea del Sur y Estados Unidos y ya está disponible en España.

La IA será estructural, no solo complementaria

Hasta hace nada contar con elementos de IA en el teléfono celular era una suerte de extra, pero ahora es ya parte estructural del dispositivo: no es una aplicación más, sino que forma parte del sistema. Es la llamada "IA Agéntica".

Nuevos modelos de Samsung, por ejemplo, incorporan Gemini 3 de Google, mientras que Xiaomi integra la tecnología de DeepSeek. Ejemplos de qué nos puede deparar el futuro: ¿Lavaplatos estropeado? El móvil y su IA, con capacidad para navegar entre tus aplicaciones, podrá directamente comprar -y no solo recomendar los pasos a seguir- la pieza de recambio a partir de una simple foto.

Pantallas a salvo de miradas impertinentes

Seguro que alguna vez has tentado a la suerte para intentar descifrar qué vídeo está mirando el usuario del metro que tienes al lado. En Samsung también se han dado cuenta de ello y han ideado una solución para combatir miradas impertinentes: el sistema Flex Magic Pixel.

La pantalla del teléfono combina píxeles de emisión ancha, es decir, visibles desde cualquier punto, y otros de emisión estrecha, solo distinguibles desde una posición frontal. El truco consiste en apagar cuando convenga los de emisión ancha para ahuyentar a los mirones.

Soluciones ante la falta de cobertura

El 28 de abril del año pasado, el apagón generalizado que sufrió la península ibérica dejó a la mayor parte de la ciudadanía incomunicada, un contratiempo que puede resolverse mediante la conectividad por satélite.

Es la apuesta de Starlink, la compañía de comunicaciones por satélite de Elon Musk, que está probando su sistema en Barcelona durante este MWC. Ligado a esto, la empresa explica que su servicio permitió a unas 400,000 personas no perder la comunicación durante los devastadores incendios de Los Ángeles (EE.UU.) del año pasado.