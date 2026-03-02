×
verificación de edad internet

Más de 300 investigadores alertan contra los sistemas actuales para verificar la edad

Los investigadores destacan que los sistemas actuales de verificación de edad pueden ser fácilmente eludidos y que su uso podría aumentar la desigualdad y la inseguridad en línea.

    Expandir imagen
    Más de 300 investigadores alertan contra los sistemas actuales para verificar la edad
    Imagen de archivo de los logos de Facebook, Instagram y Threads en un movil. (EFE)

    Más de 350 científicos e investigadores de 30 países han alertado contra las soluciones que existen en la actualidad para verificar la edad para acceder a determinados servicios en internet, y han advertido de que pueden causar más perjuicios que beneficios.

    Los investigadores y científicos, especializados en ámbitos como el de la seguridad y la privacidad, han suscrito una 'carta abierta' en la que solicitan además una moratoria en la implantación a gran escala de las tecnologías de verificación de la edad mientras no existe un consenso científico sobre su eficacia, su viabilidad técnica y los impactos en seguridad, privacidad, igualdad y libertades fundamentales.

    Se han adherido a la carta, cuyo embargo se ha levantado hoy, 371 investigadores o científicos de 30 países, entre ellos 24 españoles pertenecientes a varias universidades, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a institutos de investigación o empresas especializadas en seguridad de dispositivos y aplicaciones móviles.

    Los investigadores constatan y comparten en la misiva su preocupación por la protección de los menores frente a los contenidos dañinos, pero alertan de que los sistemas actuales pueden sortearse mediante 'VPN' (herramientas que encriptan el tráfico en internet y ocultan la dirección real desde la que se accede), cuentas prestadas o compradas, credenciales falsas o herramientas de inteligencia artificial

    Riesgos de la verificación de edad

    Los usuarios que resulten bloqueados tenderán a desplazarse a plataformas menos reguladas, potencialmente más inseguras, según los investigadores, que han incidido en que una verificación robusta exigiría una infraestructura mundial de confianza basada en certificados gubernamentales y criptografía fuerte, cuya implantación "interoperable y global" resulta dudosa a corto plazo.

    Mantienen además que no existe un consenso científico que demuestre que prohibir el acceso de menores a determinados servicios mejore su salud mental o desarrollo, y han alertado de que los sistemas actuales pueden requerir una mayor recopilación de datos personales, especialmente en métodos de estimación o inferencia de edad basados en biometría o análisis de conductas.

    Entre los riesgos asociados a esos sistemas, los investigadores alertan de que las tecnologías basadas en inteligencia artificial pueden discriminar a minorías y cometer errores significativos, de que la acumulación de datos sensibles aumenta el riesgo de filtraciones y de que se produzcan 'brechas' de seguridad, y que la posible regulación o limitación de 'VPN' podría además debilitar la seguridad digital de algunos profesionales, de activistas, de víctimas de abuso o de numerosas empresas.

    Los investigadores han apuntado que las personas sin una identificación digital compatible, sin los teléfonos adecuados, con una baja alfabetización digital, o las personas mayores podrían quedar excluidas, por lo que la exigencia de pruebas de edad puede incrementar desigualdades y forzar a ciertos grupos a usar soluciones inseguras o invasivas.

    Propuestas de los investigadores

    Tras señalar cuáles serían a su juicio los perjuicios de esos sistemas, los firmantes de la carta han planteado una moratoria en su implementación hasta que exista evidencia científica sobre los beneficios y los daños.

    • Y la realización de estudios sistemáticos de impacto en los países donde ya se aplican este tipo de controles, así como estudiar otras alternativas que sean "menos invasivas".

    Y entre estas citan la posibilidad de regular las prácticas 'algorítmicas' en redes sociales, el refuerzo de las herramientas parentales y medidas dirigidas a las causas estructurales del daño en lugar de controles de acceso generalizados.

