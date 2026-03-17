Consumidores UE alertan nuevo modelo de Meta "consiente o paga" viola las normas europeas

Logo de Facebook y Meta en la pantalla de un celular. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Europea del Consumidores (BEUC) considera que el último modelo de Meta "consiente o paga", que obliga a los usuarios de Facebook e Instagram a elegir entre pagar una suscripción mensual para evitar anuncios o usar la plataforma gratis cediendo sus datos, sigue infringiendo la normativa europea.

En un análisis publicado este martes la organización concluye que el nuevo modelo lanzado este año vulnera la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (UCPD).

"Meta sigue implementando solo ajustes menores en lugar de solucionar el problema de una vez por todas. El resultado es que los consumidores tienen que volver a tomar una decisión que carece de claridad y no respeta los principios básicos de la ley de protección de datos. Las personas merecen una opción real y justa, no otra ronda de mensajes confusos", dijo el director de BEUC, Agustín Reyna, en un comunicado.

El nuevo modelo puesto en marcha en enero de 2026 "sigue sin ofrecer a las personas consumidoras la posibilidad de dar un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco para recibir o no anuncios personalizados, lo que sigue siendo un problema crucial dada la inmensa cantidad de datos personales que recoge Meta de sus usuarios", alerta la organización.

Considera además que la forma en que Meta ha diseñado la presentación de las opciones y el "uso de un lenguaje no neutral" orienta a los usuarios a "aceptar la opción de anuncios totalmente personalizados".

Tanto BEUC como otras organizaciones nacionales han pedido a la Comisión Europea que garantice que Meta cumpla rápidamente con la legislación de la UE y que cuando sea apropiado, imponga multas periódicas con el objetivo de que Meta ponga fin a esas prácticas.

Procesamiento de datos

Meta comenzó a implementar cambios en su servicio en la UE en noviembre de 2023, que exigían a los usuarios de Facebook e Instagram dar su consentimiento para el procesamiento de sus datos con fines publicitarios por parte de la empresa, o que pagaran para no ver anuncios.

Sin embargo, la Comisión Europea consideró ilegal ese enfoque en abril de 2025 al concluir que el modelo binario no ofrecía a los usuarios una opción específica para elegir un servicio equivalente que utilizara menos datos personales ni permitía a los usuarios ejercer su derecho a consentir libremente la combinación de sus datos personales.

BEUC también presentó denuncias contra Meta ante la red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC) por infracciones de la legislación de protección del consumidor, y por separado, denuncias ante las autoridades de protección de datos sobre las prácticas de procesamiento de datos de Meta, que sospechan que infringen el RGPD.

El nuevo modelo de Meta sigue sin convencer a los consumidores.