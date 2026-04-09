Instagram se inspira en la clasificación del cine para restringir el contenido a menores

Las cuentas de adolescentes de Instagram ofrecerán contenidos adecuados para menores de 13 años, inspirándose en los criterios de clasificación de películas por edades. ( FREEPIK )

Las cuentas de adolescentes de Instagram que restringen automáticamente los contenidos sensibles para menores de 18 años y que solo pueden relajarse con el permiso de los padres ofrecerán desde este jueves contenidos adecuados para menores de 13 años, inspirándose en los criterios de clasificación de películas por edades.

De esta manera, los menores de 18 años no tendrán acceso a imágenes 'perturbadoras' o sensibles, como las relacionadas con accidentes o con la temática gore, las imágenes que animen a realizar comportamientos peligrosos (acrobacias, trastornos alimentarios...), imágenes de productos prohibidos, como el alcohol y el tabaco, o que contengan lenguaje ofensivo, entre otras.

Aunque las cuentas de adolescentes ya disponían de una restricción de contenido delicado, la nueva clasificación de contenidos es una vuelta de tuerca con la que Instagram eleva las restricciones a los adolescentes.

Además, facilita a los padres una herramienta para acompañarles en el aprendizaje del uso seguro del mundo digital, ha explicado la responsable de Asuntos Públicos de Meta, Hélène Verbrugghe en una rueda de prensa.

La clasificación en función de la edad se aplicará "a todo el entorno de Instagram", incluidas las 'stories', 'comentarios' y 'recomendaciones'. "Nos hemos asegurado de que en ninguno de estos ámbitos se pueda tener acceso a imágenes perturbadoras o lenguaje inadecuado", ha subrayado.

Según Verbrugghe, esta clasificación de contenidos, que es "la innovación más importante implantada hasta la fecha", funciona con éxito desde hace unos meses ya en los Estados Unidos.

Esto se debe a que "ayuda a comprender mejor el tipo de contenidos que sus hijos buscan en Instagram" y eso hace que los no se sientan "tan abrumados" por los peligros del mundo digital y de las redes.

Aunque la selección de contenidos que le llegan al menor los escoge una IA entrenada para seleccionar las imágenes en función de su sensibilidad, el modelo ha sido reforzado con el criterio de los padres que clasificaron más de tres millones de piezas de contenidos para niños menores de 16 años.

Además, en todo momento, los padres pueden reportar a la red social "su opinión" sobre ciertas imágenes, de modo que el sistema se actualiza constantemente con el punto de vista parental, ha apuntado Verbrugghe.

Activación automática

Esta nueva clasificación de contenidos se activará de forma automática desde hoy en todas las cuentas de adolescentes de Instagram, un universo creado en 2024 y diseñado para reforzar la seguridad de los menores que obliga a la supervisión parental entre los 14 y los 16 y que restringe la interacción de los menores a personas conocidas.

Este entorno específico para adolescentes también permite limitar el tiempo diario de uso de la red social (bloquearla de 22:00h a 7:00h).

Asimismo, incluye funciones de monitoreo que les permiten ver los temas de interés de sus hijos y cuenta con un sistema de notificaciones que avisa a los progenitores si su hijo accede a contenidos inadecuados, entre otras medidas.

El objetivo es adaptar la plataforma a las etapas de desarrollo de los adolescentes, a través de un entorno digital más positivo y seguro, para ofrecer "un producto interesante asegurando la protección de los menores", ha subrayado la responsable de Meta.

En ese sentido, María González, psicóloga y divulgadora especializada en acompañamiento familiar y colaboradora de Meta, ha advertido de que "la realidad digital está ahí y que los adolescentes antes o después accederán a las redes sociales; la cuestión es que lo hagan de manera real y segura".

Acompañamiento parental

No obstante, aunque las redes sociales faciliten herramientas que garanticen una experiencia segura, "es esencial que haya un acompañamiento parental, que se superen los choques generacionales y el miedo a las redes sociales".

También permite que "haya un diálogo común" sobre el uso de estas tecnologías porque "acompañar no es vigilar y hacerlo desde la preocupación o el rechazo solo hace que los adolescentes se aíslen y se sientan incomprendidos", ha dicho.