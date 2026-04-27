Arranca en California el juicio de Musk contra Altman y sus socios por destino de OpenAI

El juicio civil que enfrenta a los magnates Elon Musk y Sam Altman y sus socios por la empresa de inteligencia artificial OpenAI empezó este lunes en California con la selección del jurado, que escuchará el testimonio de figuras destacadas de esta industria y definirá el futuro de la tecnológica.

El tribunal federal de Oakland, en el norte del 'Estado dorado', acoge desde hoy la disputa en la que el cofundador de Tesla, SpaceX y AI, acusa a Altman y sus socios de engañarlo y traicionarlo para apoyar económicamente a la fundación de OpenAI, que nació como una empresa sin ánimo de lucro y supuestamente debía mantenerse con esa estructura.

En concreto, la querella legal acusa a OpenAI, a sus cofundadores Altman y Greg Brockman, y a su socio principal, Microsoft, de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.

"La perfidia y el engaño son de proporciones shakespearianas", escribieron los abogados de Musk en un documento judicial, citado por NPR, en el que indicaron que Altman había estado involucrado en una "gran estafa".

Pide a OpenAI el pago de 150 millones de dólares

La demanda civil exige que OpenAI le pague 150,000 millones de dólares a Musk, el hombre más rico del mundo. Además, la querella requiere que la compañía regrese a su estatus de organización sin fines de lucro.

"Estamos impacientes por exponer nuestro caso ante los tribunales, donde tanto la verdad como la ley están de nuestro lado", dijo OpenAI este lunes en un mensaje en su cuenta de X, una plataforma propiedad de Musk.

La tecnológica, creadora de ChatGPT, calificó la demanda como "un intento infundado y motivado por la envidia" para obstaculizar a un competidor.

OpenAI también indicó que el juicio le brindará la oportunidad de interrogar a Musk bajo juramento sobre su "intento de socavar" la labor de la tecnológica.

Además de Musk, se espera que Altman, y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, entre otras conocidas figuras, tengan que testificar en el juicio, lo que lo convierte en uno de los de más alto perfil del conocido Silicon Valley.

Una relación que terminó mal

OpenAi fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores echaron a rodar a la tecnológica que buscaba avances en la inteligencia artificial.

Musk aportó cerca de 45 millones de dólares, pero en 2017 su relación con Altman, quien ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos atrasos para lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportes

En 2019, OpenAI pasó de ser una organización sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado.

El año pasado la tecnológica obtuvo la aprobación de los reguladores en EE. UU. para reestructurar su negocio principal, transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración híbrida.

OpenAI se ha convertido en una de las empresas de mayor éxito en los últimos años, tras el lanzamiento de ChatGPT, y se encamina a salir a la bolsa, probablemente a finales de 2026.

En su batalla jurídica, Musk también busca la destitución de Altman, quien ya salió de OpenAI en 2023, pero fue reintegrado un mes después.

La selección del jurado se dio en el tribunal dirigido por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien se opuso a la solicitud de OpenAI de desestimar el caso, pero también echó abajo algunas de las alegaciones de Musk.

Se espera que el juicio dure al menos un mes.