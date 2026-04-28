China sanciona a plataformas digitales por no etiquetar contenido generado con IA

Las autoridades chinas sancionaron a tres plataformas digitales por no etiquetar contenidos generados por inteligencia artificial (IA) como tales, en una nueva muestra de la ofensiva regulatoria sobre esta tecnología en el país asiático.

La Oficina de la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio informó este martes de que detectó "recientemente" problemas en la aplicación de edición de vídeo Jianying, en la 'app' Maoxiang y en el sitio web Jimeng AI por no "implementar de manera efectiva" las normas sobre identificación de contenidos generados mediante IA.

Según el comunicado oficial, esas irregularidades vulneraban disposiciones de la Ley de Ciberseguridad y la normativa provisional sobre servicios de IA generativa.

El organismo señaló que ordenó a autoridades locales que adoptaran medidas contra esas plataformas, entre ellas reuniones de apercibimiento, órdenes de rectificación, advertencias y "sanciones severas" contra los responsables, sin proporcionar más detalles al respecto.

Un responsable de la oficina afirmó que las plataformas deben respetar estrictamente las normas y aplicar rigurosamente las disposiciones relativas a la identificación de contenidos.

Nuevas regulaciones sobre IA en China

La Administración del Ciberespacio de China presentó ya planes para estandarizar el etiquetado de contenido generado por inteligencia artificial (IA) para "proteger la seguridad nacional y los intereses públicos".

"Los proveedores que ofrecen funciones como descargar, copiar o exportar materiales generados por IA deben asegurarse de que se incorporen etiquetas explícitas en los archivos", señaló el texto.

Asimismo, las plataformas que distribuyan contenido también deben regular la difusión de materiales generados por IA, ofreciendo funciones de identificación y recordando a los usuarios que revelen si sus publicaciones contienen contenido generado por esta tecnología.

Prohibiciones en el uso de IA generativa

También, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China emitió directrices que prohibían el uso de IA generativa para la creación directa de declaraciones en documentos de investigaciones científicas.