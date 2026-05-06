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abuso sexual adolescentes Colombia
abuso sexual adolescentes Colombia

El 21 % de menores en Colombia sufrió abusos sexuales a través de la tecnología en un año

La investigación también destaca que la violencia digital es más prevalente en zonas rurales, donde el 29 % de los menores se ve expuesto a estos riesgos

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    El 21 % de menores en Colombia sufrió abusos sexuales a través de la tecnología en un año
    La violencia digital afecta principalmente a niñas y adolescentes en Colombia según un estudio de Unicef. (FUENTE EXTERNA)

    Uno de cada cinco adolescentes (21 %) fue víctima de abusos y explotación sexual a través de la tecnología en el último año en Colombia, lo que equivale a 860,000 menores de entre 12 y 17 años, apuntó un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) e Interpol presentado este miércoles.

    "Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades únicas para garantizar los derechos de la infancia y reducir desigualdades, pero también introducen riesgos que deben ser comprendidos y abordados", aseguró la representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat, durante la presentación del informe en Bogotá.

    La investigación 'Disrupting Harm', que abarca 25 países, se llevó a cabo a través de una encuesta a 999 adolescentes colombianos de entre 12 y 17 años, y también incluyó entrevistas con sobrevivientes, familias, autoridades y profesionales de justicia y servicios de atención.

    Los resultados del estudio muestran que las niñas y adolescentes mujeres son las más afectadas, pues el 25 % de las encuestadas fue víctima de este tipo de violencias, frente al 17 % de los niños y adolescentes hombres.

    Además, la niñez en zonas rurales, donde hay más desigualdad económica, está más expuesta (29 %) frente a la que vive en zonas urbanas (17 %).

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    También se identificó el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales de niñas, niños y adolescentes, una práctica que genera "preocupación" porque puede hacerse "más común" a medida que estas herramientas sean más accesibles.

    "Para hacer frente a este desafío se requiere una acción conjunta de la sociedad civil, el gobierno, las organizaciones internacionales, las plataformas en línea, los padres y las comunidades", agregó el líder de proyectos de la organización ECPAT, Fabio González

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    Cerca de la mitad de los casos en Colombia ocurrieron a través de redes sociales, principalmente Facebook, seguido de WhatsApp e Instagram, mientras que el 14 % se presentó en plataformas de videojuegos.

    El estudio resalta que también contribuyen a este fenómeno la industria de cámaras web y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo.

    "Impulsados por las necesidades económicas, estas prácticas proliferan como alternativas laborales en contextos con pocas oportunidades", señala el informe.

    Los datos de la encuesta mostraron que el 50 % de los abusos fueron perpetrados por alguien a quien el menor ya conocía, incluyendo familiares (22 %), parejas (14 %) o amistades (14 %), mientras que el 21 % fueron por personas desconocidas y en el 17 % de los casos, el agresor fue otro niño, niña o adolescente. 

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