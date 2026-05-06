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Samsung China electrodomésticos
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La surcoreana Samsung dejará de vender en China electrodomésticos, televisores y monitores

La compañía surcoreana continuará ofreciendo servicio posventa a los usuarios que ya han adquirido sus productos en China

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    La surcoreana Samsung dejará de vender en China electrodomésticos, televisores y monitores
    La compañía precisó que seguirá ofreciendo servicio posventa a los usuarios que ya hayan comprado estos productos, de acuerdo con las regulaciones vigentes. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa surcoreana Samsung anunció este miércoles en su página web en China que dejará de vender en el mercado continental chino todos sus productos de electrodomésticos, incluidos televisores y monitores, en una decisión que la compañía atribuyó a un "entorno de mercado que cambia rápidamente".

    En un comunicado publicado en su web china de atención posventa, la empresa surcoreana indicó que, tras un "estudio prudente", decidió poner fin a la venta en China continental de todos los productos de hogar.

    ¿Qué productos de Samsung dejarán de venderse en China?

    La compañía precisó que seguirá ofreciendo servicio posventa a los usuarios que ya hayan comprado estos productos, de acuerdo con las regulaciones vigentes.

    Según la información disponible en la página oficial de Samsung en el gigante asiático, los teléfonos móviles continuarán vendiéndose con normalidad, mientras que la retirada afecta a televisores, monitores, pantallas comerciales de gran formato, aires acondicionados, frigoríficos, lavadoras, secadoras, equipos de sonido, proyectores, aspiradoras y purificadores de aire, entre otros aparatos.

    Samsung entró oficialmente en el mercado chino en 1992, cuando inició su actividad manufacturera y comercial en el país, y durante años mantuvo una posición relevante en segmentos como televisores, frigoríficos y lavadoras, con una imagen asociada a la gama media y alta.

    Factores que motivaron la retirada de Samsung en el mercado chino

    Sin embargo, el ascenso de fabricantes chinos de electrodomésticos y electrónica de consumo redujo progresivamente su cuota en un mercado cada vez más competitivo.

    • Según datos citados por el medio chino Red Star News, el pasado abril Samsung tenía en canales físicos una cuota por ventas del 3.62 % en televisores; del 0.41 % en frigoríficos y del 0.38 % en lavadoras.

    El mismo medio citó al secretario general de la Asociación China de la Industria de Video Electrónico, Dong Min, quien atribuyó el ajuste al "panorama competitivo global de la industria" y a "las propias decisiones estratégicas de la empresa".

    Dong destacó la "insuficiente localización" de la gestión y de los productos de Samsung, al auge de marcas chinas como Hisense, TCL o Xiaomi y al "menor atractivo" de las marcas extranjeras entre los nuevos consumidores chinos.

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