La inteligencia artificial dispara la huella ecológica de internet

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) y de los centros de datos impulsa un fortísimo aumento del consumo energético. ( FREEPIK )

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) y de los centros de datos impulsa un fortísimo aumento del consumo energético asociado a internet, una demanda que podría incluso duplicarse en 2030, por lo que Gobiernos y reguladores empiezan a exigir más información y control sobre los consumos reales y la huella hídrica y de carbono.

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Día de Internet), que se celebra el domingo, incide este año en la sostenibilidad en la era digital.

Sus promotores constatan que esta tecnología atraviesa todos los ámbitos de la vida cotidiana y que esa sostenibilidad tiene que ir mucho más allá de la eficiencia energética o del reciclaje de los dispositivos.

La jornada está promovida por la ONU desde 2006 para sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecer a las sociedades y a la economía.

Durante los últimos años, el foco ha estado en la basura digital, pero al problema de los miles de toneladas de residuos electrónicos que se generan cada año en el mundo se añade ahora el del impacto energético de las nuevas tecnologías (inteligencia artificial o centros de datos) y la huella aparentemente invisible de la red y de todos los servicios asociados.

Consumo eléctrico duplicado

Un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía señala que el sistema energético global está entrando en una fase marcada por la rápida expansión de la IA y los centros de datos, cuya demanda eléctrica crece a un ritmo muy superior al del consumo total de electricidad.

Este organismo prevé que la electricidad consumida por centros de datos podría duplicarse hacia 2030, con la IA como principal responsable.

En España, el Gobierno ya prepara un proyecto normativo sobre eficiencia energética y sostenibilidad de centros de datos, alineado con la legislación europea vigente, que exige una mayor transparencia sobre la huella ambiental de estas infraestructuras digitales.

El control de unas pocas plataformas

El ingeniero de Telecomunicaciones Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet de España, subraya que la sostenibilidad digital debe abordar el impacto físico y ambiental de estas tecnologías debido al consumo elevado de energía, agua y minerales.

En declaraciones a EFE subraya que la sostenibilidad no debe limitarse únicamente a la eficiencia energética o al reciclaje de dispositivos. Tiene que integrar "obligatoriamente" una dimensión social y democrática que garantice que la tecnología sea "accesible, segura, transparente y verdaderamente útil para mejorar la vida humana".

Pérez Subías insiste en que los derechos digitales (la privacidad, la libertad de expresión, la neutralidad y la protección frente a decisiones automatizadas) son tan fundamentales como lo fueron los derechos civiles en el mundo físico.

A su juicio, la promesa original de un internet "descentralizado y democratizador" se ve amenazada por la actual concentración de poder en unas pocas plataformas, "que tienen capacidad de condicionar lo que vemos, compramos y cómo se desarrolla la conversación pública".

"La pregunta más urgente no es qué puede lograr la tecnología, sino quién tiene el poder de gobernarla, bajo qué valores se rige y a qué intereses sirve", apostilla sobre el desarrollo acelerado de la IA.