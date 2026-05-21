Apple cumple 25 años y Google presenta sus novedades y otros clics tecnológicos de América

Un cuarto de siglo después, el modelo de negocio de Apple ha evolucionado drásticamente hacia el entorno digital. ( FUENTE EXTERNA )

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Apple, 25 años de sus tiendas

Apple abrió hace 25 años sus dos primeras tiendas físicas, en Tysons Corner (Virginia) y Glendale (California), e inició un experimento para acercar sus modelos al consumidor, lo que se ha convertido en un imperio de 272 establecimientos en EE. UU..

Un cuarto de siglo después, el modelo de negocio ha evolucionado drásticamente hacia el entorno digital, y la empresa se sitúa como la tercer mayor minorista de comercio electrónico en el país, con una cuota de mercado del 3.2 %, solo superada por Amazon y Walmart, lo que se ve reflejado en el crecimiento del primer trimestre de 2026, cuando la compañía alcanzó un beneficio neto de 71,675 millones de dólares.

Las novedades de Google

En el marco de su conferencia anual de desarrolladores Google I/O 2026, la compañía tecnológica lanzó sus nuevos modelos de IA, Gemini 3.5 Flash y Gemini Omni, junto con un agente virtual integrado capaz de operar de manera autónoma las 24 horas del día.

También presentó el rediseño de su emblemática caja de búsqueda, transformándola en una interfaz potenciada por Gemini 3.5 Flash.

Otras novedades son el 'YouTube Ask' ('pregunta a YouTube'), herramienta con IA que permite a los usuarios interactuar de forma directa con los videos, realizar preguntas complejas sobre su contenido y obtener resúmenes automatizados en tiempo real.

Centros de datos en el espacio

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dijo que considera "muy factible" llevar centros de datos al espacio, pero cree que lo "más difícil de determinar es el plazo" porque los que pronostican otros líderes como Elon Musk, "son muy cortos" y probablemente "no sean correctos...No creo que nadie sepa exactamente cuánto tiempo llevará, pero es real".

Bezos analizó que la energía aún representa una parte relativamente pequeña del costo total de los centros de datos terrestres, "menos del 15 %", y todavía no urge tanto desplazarlos al espacio, donde la energía es gratis, "se obtiene energía solar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin nubes y sin condiciones meteorológicas adversas".

Musk vs. Altman

Un tribunal federal de California desestimó la demanda del magnate Elon Musk, interpuesta contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, por supuestamente incumplir su misión fundacional sin fines de lucro.

Un jurado en Oakland dictaminó que la acusación interpuesta por Musk no se presentó dentro del marco temporal estipulado por la ley y, por lo tanto, quedó prescrita.

El fallo representa una victoria estratégica para Altman en un momento clave para la empresa creadora de ChatGPT y asegura la continuidad de sus planes de expansión financiera de cara a una próxima salida a bolsa, que los analistas proyectan como un éxito histórico para el sector tecnológico.

La IA en Colombia

Colombia registró en los últimos cuatro años avances significativos en innovación, IA y fortalecimiento de la economía digital, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC), que dice que el sector TIC aporta cerca de 58 billones de pesos (unos 15,278 millones de dólares) al Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que representa el 3.5 % del valor agregado nacional y genera alrededor de 370,000 empleos.

Los servicios de la información y las comunicaciones lideran el sector con el 39,4 % del valor, mientras que el segmento de contenidos y medios representó el 10,7 % en 2025, cifras que, según el ministerio, reflejan que una mayor conectividad impulsa el empleo joven, la economía creativa y la innovación cultural.

OpenAI y la ciberseguridad

OpenAI anunció el despliegue en "adelanto limitado" de GPT-5.5-Cyber, una versión especializada de su modelo de IA más avanzado, diseñado específicamente para facilitar las tareas de los equipos de ciberseguridad dedicados a la protección de infraestructuras críticas.

Este movimiento se produce apenas después de que su principal rival, Anthropic, captara la atención con el debut de Mythos, elevando así la competencia por el dominio de la seguridad defensiva.

La versión preliminar de GPT-5.5-Cyber no pretende representar un gran avance en cuanto a capacidad cibernética, sino que está entrenada para ser más permisiva en tareas relacionadas con la seguridad, según explicó OpenAI en un comunicado.

Reforma laboral ante la IA

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva para estudiar una reforma de las políticas laborales del estado con el objetivo de anticiparse a un posible reemplazo masivos de empleos por el avance de la inteligencia artificial (IA).

La orden "instruye al estado a explorar políticas que incluyan estándares de indemnización por despido, seguro de desempleo y apoyo para la transición de los trabajadores desplazados", indicó la Oficina del gobernador en un comunicado.