Malasia comienza a restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años

Las plataformas contarán con un periodo "de hasta seis meses" para verificar que las edades de los perfiles de usuarios ya existentes cumplen con la norma establecida ( SHUTTERSTOCK )

Malasia restringe desde este lunes el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una medida que delega en las tecnológicas imponer la tecnología necesaria para su control y que impone multas de hasta 2.5 millones de dólares para las compañías que infrinjan la normativa, siguiendo la estela de la política ya aplicada por Australia.

La normativa exige a las plataformas con más de 8 millones de usuarios en el país, incluidas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, implementar sus propios sistemas de verificación de edad y bloquear las cuentas de menores de 16 años.

En el caso de que las plataformas no cumplan con la ley, Malasia contempla multas de hasta 10 millones de ringgit (2.5 millones de dólares o más de 2.1 millones de euros). Mientras, exime a los padres de represalias por el posible incumplimiento de sus hijos, aunque les recomienda mantener una supervisión.

"Desde hoy, los proveedores de redes sociales deberán garantizar que solo los usuarios mayores de 16 años puedan crear nuevas cuentas y acceder a las funciones del servicio apropiadas para su edad", apunta en un comunicado la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC), responsable de aplicar la medida.

Tiempo de verificación

Las plataformas contarán con un periodo "de hasta seis meses" para verificar que las edades de los perfiles de usuarios ya existentes cumplen con la norma establecida, señaló el organismo, que aclaró que se permite el uso de documentos oficiales tales como el carnet de identidad o el pasaporte.

"Las redes sociales deben proporcionar instrucciones claras sobre el proceso de verificación, incluidas qué información se requiere, cómo funciona el proceso y cómo se manejará la información de los usuarios", subraya.

El objetivo de esta política es aportar una "mayor protección" en las redes a los menores, quienes están expuestos a contenidos "a una escala e intensidad sin precedentes".

"Dado que (los niños) aún están desarrollando su capacidad para evaluar riesgos, gestionar interacciones en redes y tomar decisiones informadas, son particularmente vulnerables a los peligros en internet", apunta el MCMC, al mencionar como ejemplos "la exposición a contenido dañino" o "interacciones inseguras" con otros usuarios.

La necesidad de medidas para restringir el acceso de los menores a las redes surgió el año pasado en medio de preocupación por el aumento de incidentes de acoso cibernético y tras la muerte en julio de 2025 de una niña de 13 años que era víctima de acoso en su colegio.

Malasia se posiciona como el segundo país con mayor índice de ciberacoso juvenil en Asia, solo por detrás de China, según datos de Unicef del pasado año.

El país del Sudeste Asiático sigue la estela de Australia, pionero en vetar las redes sociales a los menores de 16 años, con una normativa vigente desde diciembre que obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios bajo amenaza de multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos (29 millones de euros).

Tras los pasos del país oceánico, Indonesia adoptó en marzo una restricción similar.

Estos tres países de Asia-Pacífico adelantan así a otros de Europa como Francia y Reino Unido, que han dado pasos para reforzar los controles de edad, o España, que planea prohibir las redes a menores de 16 y exigir responsabilidad a los directivos de las compañías.