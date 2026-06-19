Un hospital español completa la primera cirugía robótica pediátrica de Europa

El hospital Vall d'Hebron de Barcelona llevó a cabo la primera cirugía pediátrica de Europa con un robot que, a través de una sola incisión, extrajo el riñón y el uréter a Ilyas, un niño de 12 años que sufría una grave infección.

Los responsables de la sección de Urología Pediátrica y Trasplante Renal del hospital barcelonés, que es uno de los más punteros de España, presentaron este viernes en una rueda de prensa los detalles del procedimiento, realizado hace unas semanas.

Innovador sistema robótico

El nuevo sistema, desarrollado por la empresa china Surgerii Robotics y llamado SHURUI Single Port (SP), utiliza un único brazo para introducir, mediante una sola incisión de unos 2,5 centímetros, los instrumentos quirúrgicos y una cámara con visión de 360 grados.

Sin embargo, el control del aparato sigue en manos humanas, ya que el cirujano dirige toda la intervención desde una consola ubicada fuera del campo estéril, desde donde dispone de una imagen tridimensional del interior de la paciente ampliada hasta diez veces.

Beneficios del procedimiento

El jefe de la sección de Urología Pediátrica del centro, el doctor Marino Asensio, destacó que, además de ganar precisión quirúrgica, los pacientes se benefician con este procedimiento de menos dolor y complicaciones, así como de una recuperación más rápida.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Cirugía Robótica de Vall d'Hebron, el doctor David Virós, subrayó que este aparato es "el único sistema actualmente acreditado en Europa en el que se puede hacer cirugía tanto con adultos como con niños".

El doctor avanzó que este nuevo dispositivo monopuerto permitirá sumar entre 200 y 300 cirugías robóticas anuales a las mil intervenciones que el hospital ya realiza actualmente con sus otros tres sistemas convencionales de operaciones con robot.