WhatsApp abre el proceso para dar un nombre de usuario sin compartir el número de teléfono

Una vez en marcha, aquellos que lo deseen se identificarán con un nombre de usuario, el cual deberá conocer, de forma exacta, la persona que desee contactar con ese usuario por primera vez. ( FUENTE EXTERNA )

WhatsApp ha comenzado el proceso para que los usuarios puedan adoptar en la aplicación un nombre para ser identificados en lugar de su número de teléfono y, aunque esta funcionalidad tardará unos meses en estar operativa, desde este lunes se pueden reservar esos nombres.

La nueva herramienta permitirá conectar con otras personas en la aplicación sin necesidad de compartir el número de teléfono y cada uno podrá elegir un nombre de usuario único, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el de sus perfiles en otras aplicaciones, informó la aplicación de mensajería en su blog.

Proceso gradual

La entrada en función de los nombres de usuario se irá haciendo de forma gradual en los próximos meses.

Una vez en marcha, aquellos que lo deseen se identificarán con un nombre de usuario, el cual deberá conocer, de forma exacta, la persona que desee contactar con ese usuario por primera vez.

Además, se puede configurar una 'clave de nombre de usuario', de modo que cualquier persona que quiera contactar con otra por primera vez a través del nombre necesitará dicha clave.

El blog señala que no hay ningún directorio para explorar nombres ni sugerencias; "las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez".

Desde hoy está abierto el plazo de reserva de nombres de usuario y WhatsApp ha puesto a disposición de las personas interesadas un generador de nombres para ayudar en el proceso.