Empleados y exempleados acusan a Meta de usar IA de forma discriminatoria en los despidos

Un grupo de empleados y exempleados de Meta ha presentado una demanda federal contra la compañía por el uso de un sistema de inteligencia artificial al que acusan de hacer una selección discriminatoria durante la última ronda de despidos, que afectó al 10 % de la plantilla.

La querella, presentada en un tribunal federal del norte de California por 26 trabajadores, sostiene que para elaborar la lista de despidos, la empresa utilizó un sistema conocido internamente como 'Metamate', que habría discriminado a empleados que se ausentaron por motivos de salud, embarazo o para cuidar de sus familiares.

Los demandantes aseguran que la herramienta se basó en datos de entrada, como la productividad y consumo de tokens de IA que, por diseño, no pueden ser acumulados por un empleado que se encuentre en situación de licencia médica o familiar, o cuyo rendimiento se vea reducido debido a una discapacidad.

"El resultado fue que los empleados que se encontraban de licencias protegidas fueron seleccionados de manera desproporcionada para el despido, basándose en una puntuación que no solo no tuvo en cuenta sus licencias protegidas, sino que, en la práctica, penalizó a los empleados por ejercer su derecho legal a dichas licencias", se lee en la demanda.

Demandas

La querella explica que todos los 26 demandantes habían solicitado o recibido autorización para tomar una licencia protegida por ley en los veinticuatro meses anteriores a que se anunciara la reducción de personal.

La tecnológica, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, realizó en mayo pasado una nueva ronda de despidos que afectó aproximadamente al 10 % de su plantilla -unos 8.000 empleados. Todos los demandantes fueron incluidos en esta ronda.

Un portavoz de Meta negó a CNBC la acusación y aseguró que las decisiones organizativas "fueron y siguen siendo tomadas por personas, no por la IA".

La querella pone en el foco público la creciente inquietud sobre el impacto de las herramientas de IA para la selección de personal.