El beneficio neto de Netflix crece un 8.8 % interanual en el segundo trimestre de 2026

El beneficio neto del coloso del entretenimiento Netflix aumentó un 8.8 % interanual en el segundo trimestre de 2026, 3,401 millones de dólares, impulsados por el crecimiento de suscriptores y precios, así como el crecimiento en los ingresos publicitarios.

La empresa con sede en California (EE. UU.) reportó unos ingresos que ascienden a los 12,560 millones de dólares y un crecimiento interanual del 13.36 %, unas cifras que se encuentran en línea con las previsiones que aspiraba a cumplir.

Netflix alcanzó un crecimiento de ingresos de dos dígitos en todas las regiones, "superando la marca de ingresos trimestrales de 4,000 millones de dólares en Europa, Oriente Medio y África, y 1,500 millones de dólares tanto en Latinoamérica como en Asia Pacífico", informó en un comunicado.

En el primer semestre de 2026 la compañía logró un beneficio neto de 8,684 millones de dólares, un 44.37 % más comparado con la primera mitad del año anterior, y una facturación de 24,809 millones de dólares, un 14.75 % interanual más.

Crecimiento de horas de reproducción

En los primeros seis meses de este año los miembros de la plataforma acumularon más de 97,000 millones de horas de reproducción, lo que representa un crecimiento del 2 % respecto al año anterior y supera el incremento del 1.5 % registrado en 2025.

Los datos de Netflix sugieren que se logró acelerar el ritmo de consumo a pesar de la fuerte competencia por la atención de la audiencia que supusieron eventos deportivos de alto calibre, como los Juegos Olímpicos de Invierno y el Mundial.

"El contenido en idiomas distintos al inglés representó nuevamente más de un tercio del total de visualizaciones en este semestre, con títulos destacados de Corea, Japón, España y la India", agregó.

Éxito de lanzamientos internacionales

Netflix también experimentó un sólido desempeño de audiencia gracias al éxito de varios lanzamientos internacionales, como la serie de Harlan Coben, 'I Will Find You', que con 87 millones de visualizaciones se coronó como el mayor estreno de una nueva serie original en lo que va del año.

Para el siguiente trimestre, la empresa de entretenimiento espera un crecimiento de los ingresos del 12 %, impulsado también por el fuerte aumento de suscriptores, precios e ingresos publicitarios.