Google anuncia nuevo modelo de IA centrado en ciberseguridad para competir con Mythos

Google anuncia nuevo modelo de Inteligencia Artificial centrado en ciberseguridad. ( FUENTE EXTERNA )

Google anunció este martes el lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) de su familia Gemini, incluyendo uno específico de ciberseguridad diseñado para competir directamente con el modelo Mythos de su rival Anthropic.

La nueva línea incluye el modelo Gemini 3.5 Flash Cyber: un nuevo modelo especializado en ciberseguridad equipado con un agente de seguridad de código CodeMender, capaz de ofrecer "un rendimiento competitivo de vanguardia", según anota en un comunicado Tulsee Doshi, directora sénior de Gestión de Productos, en nombre del equipo de Gemini.

Este modelo saldrá "próximamente" y estará limitado a gobiernos y socios de confianza a través de un programa piloto de acceso restringido.

Competencia en ciberseguridad

El lanzamiento puede ayudar a Google a reducir la brecha en ciberseguridad frente a Anthropic, que había tomado una ventaja temprana en la defensa automatizada de código con su modelo Mythos.

En junio, Anthropic anunció el lanzamiento de un modelo similar a Mythos, el cual ha demostrado ser muy eficaz en ciberseguridad, "para su uso general".

Además, Google presentó Gemini 3.6 Flash, una versión que mejora el rendimiento en programación, tareas multimodales y trabajo de conocimiento y Gemini 3.5 Flash-Lite, un modelo más rápido y menos costoso.

Este anuncio se produce un día antes de que

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