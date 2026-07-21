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David Vélez OpenAI
David Vélez OpenAI

OpenAI integra al colombiano David Vélez, fundador de Nubank, en su junta directiva

La incorporación de David Vélez y Robin Vince busca potenciar la innovación en OpenAI

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    OpenAI integra al colombiano David Vélez, fundador de Nubank, en su junta directiva
    Empresario colombiano David Vélez, fundador y máximo ejecutivo de Nubank. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI anunció este martes la integración del empresario colombiano David Vélez, fundador y máximo ejecutivo de Nubank, en las juntas directivas de su negocio comercial y su entidad sin ánimo de lucro.

    OpenAI, en un comunicado, también divulgó la incorporación a las juntas de OpenAI Foundation y OpenAI Group PBC de otro nuevo miembro, el estadounidense Robin Vince, presidente y consejero delegado de Bank of New York Mellon (BNM).

    "David y Robin son líderes excepcionales que han usado la tecnología para volver a dar forma a los servicios financieros y ampliar las oportunidades a escala global, dijo en la nota el presidente de las dos juntas directivas, Bret Taylor.

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    OpenAI destacó que los ejecutivos han guiado a sus empresas "a través de cambios importantes tecnológicos y de mercado, uniendo innovación ambiciosa con gobernanza disciplinada, resiliencia y un foco en la creación de valor duradero para la gente que usa sus servicios".

    Asimismo, señala que ambos tienen "fuertes compromisos con la filantropía y un liderazgo sin ánimo de lucro en la sanidad, la educación y las artes, así como décadas de experiencia en construir instituciones que expanden en acceso y la oportunidad económica".

    Perfil de David Vélez

    Vélez enfatizó la tecnología como herramienta de creación de oportunidades cuando cubre "necesidades" humanas y "se basa en la confianza", y se propuso "contribuir a los esfuerzos de OpenAI para llevar una IA útil a todos".

    • Nubank, considerado el mayor banco digital de Latinoamérica, con 135 millones de clientes, fue fundado en 2013 por Vélez y recientemente recibió una aprobación condicional para operar como banco en Estados Unidos.
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