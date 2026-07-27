×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
papa León XIV redes sociales
papa León XIV redes sociales

El papa pide usar las redes sociales con prudencia porque pueden proyectar un mundo irreal

El pontífice anima a los jóvenes a ser agentes de cambio y mantener a Cristo en el centro de su vida tecnológica

    Expandir imagen
    El papa pide usar las redes sociales con prudencia porque pueden proyectar un mundo irreal
    El papa, que ha publicado una encíclica sobre la IA, instó también a la juventud "a mantener siempre a Cristo en el centro, incluso en el uso de la tecnología".

    (FUENTE EXTERNA)

    El papa León XIV pidió a los jóvenes usar las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) con prudencia porque "pueden sumergirnos en un mundo irreal", en un mensaje de vídeo enviado al Festival Aleluya, que se celebra en Fortaleza, en Brasil.

    El papa, que ha publicado una encíclica sobre la IA, instó también a la juventud "a mantener siempre a Cristo en el centro, incluso en el uso de la tecnología".

    Y a "usar las redes sociales y la inteligencia artificial con prudencia, de forma moderada y disciplinada, ya que pueden sumergirnos en un mundo irreal donde lo efímero, las meras apariencias y el engaño acaban suplantando los verdaderos valores y lo que realmente importa". 

    RELACIONADAS

    Recomendaciones a la juventud

    El pontífice estadounidense también les pidió que sean "piedra viva en la construcción de la ciudad de la paz".

    • "En mis recientes viajes y en el Jubileo de la Juventud, observé que cada uno de ustedes posee un vigor misionero indispensable para transformar este mundo, que tanto necesita el Evangelio. ¡Nunca pierdan este celo misionero!", les animó. 

    Asimismo, León XIV recomendó a los jóvenes "permanecer en la presencia de Dios mediante la oración".  

     
    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 