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Samsung alcanza ganancias récord de 49.000 millones de dólares en segundo trimestre por IA

El monto fue de unos 49,000 millones de dólares

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    Samsung alcanza ganancias récord de 49.000 millones de dólares en segundo trimestre por IA
    Samsung. (FUENTE EXTERNA)

    El fabricante de chips Samsung Electronics alcanzó un beneficio neto récord de 71,6 billones de wones (unos 49,000 millones de dólares), en el segundo trimestre de 2026, impulsado por la fuerte demanda global de semiconductores para inteligencia artificial (IA).

    Esta cifra supone un aumento del 1,300 % respecto del mismo periodo del año anterior, cuando el beneficio neto de la firma surcoreana fue de 5,12 billones de wones, según detalló este jueves Samsung en su informe financiero.

    El beneficio operativo del gigante tecnológico surcoreano ascendió a un máximo histórico de 89,5 billones de wones entre abril y junio, en comparación con los 4,7 billones de wones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 1,800 %.

    La facturación por ventas registró además un récord trimestral de 171,5 billones de wones, es decir, casi un 130 % más que en el segundo trimestre de 2025.

    Los semiconductores

    La división de semiconductores obtuvo un beneficio operativo de 89,2 billones de wones, lo que compensó los menores ingresos registrados en el sector de telefonía móvil.

    La empresa subrayó que los resultados en el negocio de memorias se explica con la "respuesta proactiva" a la demanda de servidores para IA.

    Tras la publicación de los datos financieros, las acciones de Samsung Electronics se disparaban un 7,19 % dos horas después del inicio de operaciones en la Bolsa surcoreana, impulsando a su principal índice, el Kospi, por encima del 3 % tras varios días consecutivos con fuertes caídas por las pérdidas en el sector tecnológico ante el escepticismo por la sostenibilidad del auge de la IA.

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