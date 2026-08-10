La UE, Meta y TikTok abren canal para frenar la desinformación sobre Ceuta, según Politico

La Unión Europea (UE), Meta y TikTok acordaron este lunes la creación de un nuevo canal específico de intercambio de información y cooperación con organismos de verificación de datos para detectar rápidamente y reducir el impacto de la desinformación relacionada con la crisis migratoria de Ceuta, según el medio especializado Politico.

El nuevo mecanismo permitirá a la Comisión Europea señalar junto a las plataformas y los verificadores contenidos potencialmente falsos para que sean revisados y, cuando corresponda, retirados, en un procedimiento más estrecho y rápido que los sistemas habituales de respuesta ante la desinformación, de acuerdo con tres fuentes anónimas citadas por el medio estadounidense.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea por la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, ya había mantenido reuniones con Meta y TikTok para abordar la situación en Ceuta.

La creación del canal se produce después de la llegada de miles de migrantes a Ceuta a finales de julio, que, según la organización de verificación Maldita.es, estuvo impulsada por mensajes falsos difundidos en Internet que aseguraban que los migrantes serían recibidos favorablemente en España.

Reacciones oficiales

Bruselas teme además que nuevos contenidos estén alentando otro intento de entrada masiva el próximo 15 de agosto y ha advertido de la amplificación de la crisis por parte de canales vinculados a Rusia.

El excomisario europeo Thierry Breton afirmó este lunes que la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio cumple los requisitos de un "ataque híbrido" y pidió a Bruselas investigar su posible origen.

Breton apuntó a una campaña de desinformación digital y reclamó que la Comisión Europea utilice la Ley de Servicios Digitales para obtener de las grandes plataformas los datos sobre las cuentas y contenidos que impulsaron la movilización.

La Comisión Europea ya había pedido la semana pasada a las plataformas aumentar la vigilancia y reforzar la cooperación con los verificadores de datos ante la crisis de Ceuta.

La portavoz comunitaria Arianna Podestà advirtió, no obstante, de que muchos de los contenidos que circulan en redes no están verificados y que el panorama sobre lo que ocurre en Ceuta sigue siendo "poco claro".

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