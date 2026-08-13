Instagram cambia el logo de su nombre después de una década

Fotografía divulgada por el director de Instagram, Adam Mosseri, donde se aprecia el nuevo 'wordmark' (logo del nombre) de la 'app'. La red social Instagram ha cambiado este jueves el logo de su nombre después de una década, con una fuente más simplificada y en cursiva para "refrescar" su identidad, según ha divulgado su director, Adam Mosseri. ( EFE )

La red social Instagram cambió este jueves el logo de su nombre después de una década, con una fuente más simplificada y en cursiva para "refrescar" su identidad, según divulgó su director, Adam Mosseri.

"El 'wordmark' ('logo del nombre') arriba de la 'app' no ha cambiado en diez años, así que era hora de refrescarlo. Más limpio y moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el arte que siempre lo hicieron Instagram", dijo Mosseri en su cuenta de la plataforma.

El ejecutivo no hizo referencia al logo de la aplicación en sí, el famoso cuadrado con el objetivo de una cámara sobre un fondo degradado en colores morado y naranja, y que acompañaba a la anterior identidad gráfica de su nombre.

Tomaron en cuenta comentarios de usuarios

Mosseri también compartió el nuevo logo del nombre en la red social Threads, integrada en Instagram, añadiendo que quería conocer las "opiniones polémicas" de los usuarios, muchos de los cuales se burlaban de la tipografía.

"¿Soy solo yo o se lee Instagzam?", decía un usuario, señalando la similitud entre la letra r y una z, mientras que otros leían "Instaguam" o "Instagzam". Otros parecían contentos o nostálgicos, comentando que era "el fin de una era".

Condena reciente de Meta

Un juez de Nuevo México, suroeste de Estados Unidos, ordenó el pasado jueves 6 de agosto a Meta pagar 567 millones de dólares tras la demanda que interpuso el estado contra el gigante de las redes sociales por causar "molestia pública" y perjudicar a los menores.

La casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram ya había sido condenada en marzo a pagar 375 millones de dólares en indemnizaciones a Nuevo México, después de que un jurado determinara que expuso a los niños frente a depredadores en sus plataformas, entre otros daños.

"Estamos en desacuerdo con el fallo y vamos a apelar", señaló Meta en un comunicado enviado a la AFP este jueves.

"Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre los desafíos de identificar y eliminar a los actores malintencionados y el contenido dañino", añadió el gigante tecnológico.

El juez acompañó su decisión con una serie de medidas inéditas, aplicables también por cinco años a las cuentas de menores de Nuevo México.

Meta deberá, en particular, limitar a 90 horas al mes el tiempo de uso acumulado de Facebook e Instagram para los menores de 18 años.