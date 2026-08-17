YouTube empezará a contar las visualizaciones desde el primer segundo de reproducción

Fotografía de archivo del logotipo de YouTube en un teléfono móvil. ( EFE/SASCHA STEINBACH )

YouTube anunció este lunes que, a partir del 24 de agosto, modificará su forma de contabilizar las visualizaciones de sus vídeos para registrar una visita en el mismo instante en que el contenido comience a reproducirse.

Esta actualización busca estandarizar la medición en toda su plataforma, después de que el año pasado se implementara la misma medida en sus vídeos cortos, conocidos como Shorts.

Con este cambio, el contador de YouTube funcionará de manera similar al de otras redes sociales competidoras, como Instagram y TikTok, que también suman una visualización desde el primer fotograma.

Por su parte, la plataforma X cuenta una visualización tras dos segundos de reproducción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/lemar-10-f50dc85d.jpg Fotografía de archivo de personas que pasan frente a una pantalla con el logotipo de YouTube. (EFE/Filip Singer)

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YouTube señala hoy en un comunicado que "este cambio no afectará a los ingresos de los creadores ni a los requisitos de acceso al programa para socios de YouTube (YPP, por sus siglas en inglés)".

señala hoy en un comunicado que "este cambio no afectará a los ni a los requisitos de acceso al de (YPP, por sus siglas en inglés)". "Los ingresos de los creadores seguirán basándose en las ´Visualizaciones de Shorts con interacción´ y las ´Horas de reproducción con interacción'", anota la empresa.

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