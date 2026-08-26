Meta pagará 16,680 millones de dólares para zanjar las demandas por adicción a sus redes

Los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras quince, sesenta y noventa minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación. ( FREEPIK )

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar un máximo de 16,680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos que denunciaron la adicción de menores de edad a sus redes sociales, según un documento judicial publicado este miércoles.

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

Este acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba los reclamos de 29 estados.

Meta ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega estas acusaciones y cualquier responsabilidad.

Protegerá a adolescente Meta bloqueará aplicaciones para menores en la noche y limitará su uso a dos horas diarias

San Francisco, Estados Unidos

26 de agosto de 2026 - 10:21 (UTC - 4)

eeuu

El gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg, además, se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de entre trece y diecisiete años) y menores de trece años.

Entre estas medidas está: la verificación de edad y eliminar cuentas de menores de trece años; el bloqueo por defecto de las notificaciones y el acceso general a la aplicación (excepto los mensajes directos) durante la noche; un límite de uso diario por defecto de dos horas; y un modo escolar en el que se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.

Por último, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras quince, sesenta y noventa minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.

El anuncio del acuerdo se produjo tan solo un día después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, testificara en el juicio en California.

Se esperaba que el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, también prestara declaración en este proceso judicial.

Tras el anuncio del acuerdo, que aún requiere la aprobación de un juez, las acciones de Meta subían más de un 3 % en Wall Street.

Meta bloqueará aplicaciones para menores en la noche y limitará su uso a dos horas diarias El gigante estadounidense Meta, propietario de Facebook e Instagram, aceptó el miércoles impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado para sus aplicaciones. Las medidas forman parte de un acuerdo de 16,700 millones de dólares con varios estados de Estados Unidos por denuncias de que Meta diseñó deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, engañó al público sobre los riesgos y recopiló de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.

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