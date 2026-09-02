La china TCL demanda a la surcoreana Samsung en EE. UU. por publicidad "engañosa"

Imagen de archivo de un Samsung. ( EFE )

El fabricante chino de pantallas y televisores TCL demandó en Estados Unidos a la surcoreana Samsung por supuesta publicidad engañosa, al acusarla de comercializar tres televisores como productos Mini LED pese a que, según TCL, carecen de los componentes y funciones asociados a esa tecnología.

La demanda, presentada este lunes en el estado de California, afecta a los modelos M70H, M80H y M90H de la marca surcoreana, lanzados el pasado marzo con precios de entre 330 y 2,499,99 dólares.

TCL sostiene que Samsung los rebautizó como Mini LED cuando en realidad usó un modelo "barato procedente de una línea de producto reciclada".

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La compañía argumenta que la ventaja esencial del Mini LED es que permite controlar de manera independiente grupos de pequeños diodos colocados detrás de la pantalla para mejorar el contraste.

En los modelos en cuestión, sostiene la demanda, "todos los diodos del panel trasero se controlan como un único grupo y se atenúan o iluminan al unísono".

La empresa china asegura que superó a Samsung en 2025 en volumen de ventas de televisores Mini LED en Estados Unidos, con una cuota del 32,7 % frente al 31,1 % de la firma surcoreana, y atribuye a la llegada de la serie M un repunte posterior de las ventas de su competidora.

Las cifras y esa relación causal son alegaciones de TCL todavía no examinadas por el tribunal.

Samsung afirmó en un comunicado remitido a EFE que pretende "defenderse enérgicamente" y que "respalda plenamente la calidad y la exactitud" de las descripciones de sus productos.

El grupo surcoreano agregó que lleva 20 años como primera marca de televisores en Estados Unidos y declinó realizar más comentarios por tratarse de un proceso todavía en curso.

TCL pide que se prohíba a Samsung anunciar esos modelos como Mini LED, que publique publicidad correctiva y que abone una indemnización aún no cuantificada, además de los beneficios obtenidos y las ganancias que TCL afirma haber perdido.