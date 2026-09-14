Carlos III reúne a gigantes de la IA mientras Trump rechaza ponerle freno

El Ministerio chino de Exteriores sostuvo este lunes que la difusión de narrativas de amenaza o fomentar la confrontación solo obstaculizará el proceso de gobernanza de la inteligencia artificial (IA), en medio del debate generado en Estados Unidos sobre la necesidad de frenar el desarrollo de esta tecnología. El portavoz del departamento Guo Jiakun defendió en una rueda de prensa rutinaria que el desarrollo de la IA -un campo en el que compiten con dureza China y EEUU- concierne al bienestar de toda la humanidad, por lo que todas las partes deben promover conjuntamente una IA "abierta, inclusiva, accesible para todos y orientada al bien". Imagen de archivo de la Conferencia Mundial de Robótica celebrada en Pekín en agosto pasado. ( EFE/ WU HAO )

El rey Carlos III reunirá en Escocia a representantes de algunas de las mayores empresas de inteligencia artificial (IA) del mundo, en momentos en que aumenta la preocupación sobre los riesgos de esta tecnología y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechaza los llamados a desacelerar su desarrollo.

El encuentro se celebrará en Dumfries House, la finca escocesa que sirve de sede rural a la organización benéfica del monarca, aunque su fecha todavía no ha sido anunciada. El objetivo será explorar de qué manera la inteligencia artificial puede beneficiar a la sociedad, según una fuente cercana a la organización del evento.

Entre los participantes previstos figuran Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, y Sarah Friar, directora financiera de OpenAI. También se espera la presencia de representantes de Nvidia y Anthropic, cuatro de las compañías que ocupan posiciones centrales en la carrera mundial por el desarrollo de la IA.

Los riesgos entran al debate

La convocatoria de Carlos III se produce en medio de un intenso debate dentro y fuera de la industria sobre hasta dónde deben avanzar los sistemas de inteligencia artificial y qué controles deben establecerse ante tecnologías cada vez más poderosas.

La discusión cobró fuerza después de que un investigador dimitiera públicamente de Anthropic por temor a que el desarrollo de la tecnología pudiera escapar al control humano. El director ejecutivo de esa empresa, Dario Amodei, pidió posteriormente que las compañías avancen de manera más lenta y cautelosa y colocó la prevención de riesgos entre las prioridades del sector.

El planteamiento encontró respaldo entre algunos de sus principales competidores. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Elon Musk, fundador de xAI, expresaron públicamente su apoyo, en una muestra de la creciente preocupación dentro de una industria caracterizada hasta ahora por una intensa competencia para desarrollar modelos cada vez más avanzados.

Las advertencias también llegaron este lunes desde Naciones Unidas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó una actuación urgente para contener los riesgos asociados con las formas más avanzadas de inteligencia artificial y advirtió de que la tecnología plantea "riesgos sin precedentes".

En el Reino Unido, un grupo multipartidista de legisladores reclamó igualmente una nueva legislación que responda a la magnitud de las amenazas que la IA puede representar para los derechos humanos.

Alex Sobel, presidente del Comité Conjunto de Derechos Humanos, sostuvo que actualmente no existe en ningún lugar del mundo un enfoque legislativo y regulatorio sobre la inteligencia artificial que resulte adecuado para afrontar plenamente sus desafíos.

Trump rechaza poner el freno

El debate encontró este lunes una respuesta frontal del presidente estadounidense. Trump denunció lo que calificó como una "conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial y los centros de datos, después de los llamados surgidos desde el propio sector para reducir la velocidad de desarrollo de la tecnología.

"Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

La posición de Trump coloca el debate sobre la seguridad de la inteligencia artificial también en el terreno de la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.

La administración estadounidense considera el liderazgo en IA un elemento estratégico frente al avance de China y se ha mostrado contraria a medidas que puedan limitar la capacidad de las empresas estadounidenses para competir.

El encuentro convocado por Carlos III tendrá lugar, por tanto, en un momento en que las dos caras de la carrera por la inteligencia artificial se hacen más visibles: por un lado, sus posibilidades económicas, científicas y sociales y, por otro, las advertencias sobre los riesgos de sistemas cada vez más poderosos.

Dumfries House reunirá precisamente a representantes de empresas protagonistas de esa carrera, mientras fuera de Escocia crece una discusión que ya enfrenta dos posiciones: quienes reclaman avanzar con mayor cautela y quienes, como Trump, consideran que poner el freno puede significar ceder terreno a China.

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