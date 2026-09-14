El primer servicio de robotaxis de Japón llegará a Tokio en 2027 de la mano de Waymo

Foto de archivo. Los robotaxis se usan en algunos países. ( EFE )

El primer servicio de robotaxis de Japón llegará a Tokio en 2027, según anunciaron este martes Waymo, la empresa de conducción autónoma de la tecnológica estadounidense Alphabet, junto con la operadora de aplicaciones de transporte compartido Go y la compañía de taxis Nihon Kotsu.

Las compañías explicaron en un comunicado conjunto que, en base a este acuerdo para la comercialización de taxis autónomos, comenzarán con una flota inicial que se ampliará gradualmente hasta alcanzar aproximadamente el centenar de vehículos en los principales barrios de la capital japonesa.

Este objetivo llega después de que la tres empresas hayan estado realizando pruebas en vías públicas en siete distritos de Tokio desde 2025, adaptando la tecnología de conducción autónoma al entorno vial de la ciudad. Estas, con supervisión humana en el vehículo, "están progresando sin problemas", confirmaron.

No obstante, aclararon que la fecha oficial del inicio se determinará una vez confirmada la seguridad y obtenidos todos los permisos y licencias necesarios, según lo estipulado en la normativa japonesa.

El codirector ejecutivo de Waymo, Tekedra Mawakana, aseguró que su empresa, que realiza más de medio millón de viajes semanales, ha demostrado ser "más de 15 veces más seguro que los conductores humanos".

"La expansión a Tokio representa el siguiente paso", manifestó.

Por su parte, el presidente de Go, Hiroshi Nakajima, sostuvo que desde que anunciaron su colaboración a finales de 2024 han "avanzado de forma contante", mientras que el de Nihon Kotsu, Yasuharu Wakabayashi, dijo estar convencido de que esta iniciativa "representa una oportunidad crucial".

Circulan vehículos automatizados

Actualmente, en Japón circulan vehículos con conducción automatizada, como autobuses o trenes, en rutas fijas, mientras que los robotaxis de estas tres empresas han estado en las calles de Tokio a modo de prueba, si bien no se podían parar ni pedir a través de ninguna aplicación.

En esta carrera por los taxis autónomos que ya están en varias ciudades de Estados Unidos o China, hay otras compañías del sector e iniciativas en marcha, como la alianza de Nissan con Uber y la británica Wayve, que recientemente anunciaron que tienen previsto un programa piloto para finales de año, pero todavía sin información sobre su comercialización.