Directivo de Microsoft alerta contra entrenar la IA para actuar como los humanos

Fotografía de archivo del 22 de julio de 2026 que muestra el inicio de la aplicación ChatGPT, desarrollada por la organización estadounidense de investigación en inteligencia artificial (IA) OpenAI, en la pantalla de un teléfono inteligente en Berlín (Alemania). ( EFE )

El consejero delegado de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, ha cuestionado el entrenamiento de sistemas de IA para asumir características humanas, al considerar que podría dificultar su control y acabar creando tecnologías con objetivos propios que compitan con las personas por los recursos.

En declaraciones este jueves al programa Today de la BBC, Suleyman criticó a Anthropic por lo que considera una tendencia a "antropomorfizar" su modelo Claude y advirtió de que este enfoque puede llevar a desarrollar una tecnología que la humanidad no pueda controlar.

Las declaraciones de Suleyman siguen a su ensayo publicado esta semana, 'Una advertencia sobre el bienestar de los modelos", en el que cuestionó el enfoque de Anthropic para entrenar Claude, aunque calificó de "intelectualmente honestos" a su consejero delegado, Dario Amodei, y a su equipo.

En el texto, criticó que se enseñe a la IA a adoptar características humanas, porque puede hacer que parezca que Claude tiene sus propios deseos, valores y sentido de sí mismo.

Cuestionamientos

Suleyman sostuvo que las IA "no son conscientes", no "sienten, experimentan ni sufren" y carecen de "preferencias innatas ni motivaciones subyacentes". Las describió como sistemas diseñados para "seguir instrucciones y alcanzar objetivos fijados por humanos".

En sus declaraciones a la BBC, el directivo también cuestionó el desarrollo de una IA capaz de "establecer sus propios objetivos, ganar dinero y poseer activos", porque, a su juicio, supondría "crear esencialmente una nueva especie de silicio (tecnológica)" que podría "sin duda competir con nosotros por los recursos".

El directivo reclamó una mayor transparencia sobre cómo se entrenan y evalúan estos modelos, así como supervisión independiente y herramientas para controlar su comportamiento.

También defendió el denominado "alineamiento", que busca que la IA esté subordinada a principios éticos y valores establecidos por los humanos, pero sin atribuirle conciencia, deseos o intereses propios.