Google limitará las búsquedas a escuelas que bloqueen sus herramientas de IA

La empresa tecnológica Google anunció este martes que sus herramientas de inteligencia artificial (IA) dejarán de estar disponibles para los estudiantes de los centros educativos de primaria y secundaria que utilizan sus servicios, salvo que las instituciones autoricen su uso.

"Consideramos que las escuelas deben tener el control sobre el uso de la IA en sus aulas, por lo que proporcionamos a los administradores herramientas para gestionar este enfoque", indicó la compañía basada en California en un escrito.

El gigante tecnológico advirtió que los colegios que decidan bloquear estas funciones de IA podrían dejar a sus alumnos sin acceso al buscador Google Search, debido a la integración de ambas herramientas.

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Actualiza estrategia

Google dijo que está actualizando su estrategia de control para Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom y la búsqueda de Google, tras escuchar preocupaciones de centros educativos, docentes, investigadores destacados y funcionarios electos.

La iniciativa se produce tras las crecientes críticas por parte de grupos de defensa y senadores en torno a la expansión de los servicios de IA de Google en las aulas.

Tras el anuncio, el alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, dijo que Google intenta utilizar "su poder monopolístico" para imponer la IA en las escuelas públicas.

"Ninguna corporación debería tener la facultad de dictar cómo educamos a nuestros hijos... Nuestras escuelas públicas existen para servir a los estudiantes, no para aumentar los márgenes de beneficio de las grandes empresas tecnológicas", añadió en un mensaje en X.

El mes pasado, los senadores estadounidenses Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) y Josh Hawley (republicano por Misuri) exigieron respuestas a Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet Inc. y Google LLC, sobre la agresiva promoción de productos de inteligencia artificial (IA) de la empresa dirigida a niños en las escuelas.

En una carta enviada a Pichai, los legisladores expresaron su preocupación de que el impulso incesante de Google por introducir productos de IA "esté poniendo en peligro" el éxito académico y el bienestar general de los estudiantes.

"Resulta alarmante que el uso de la IA en las escuelas no solo afecte al rendimiento académico de los estudiantes, sino que también haya provocado importantes problemas conductuales y psicológicos", ahondaron los senadores.