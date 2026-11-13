¿Qué falló en la caída de Microsoft?: las claves de 24 horas de trabajos de recuperación

Un dispositivo muestra el logotipo de Microsoft mientras el programa Teams presenta un mensaje de error en una computadora portátil, en Londres, Reino Unido, el 13 de noviembre de 2026. ( EFE )

Unas 24 horas después de su caída global, Microsoft sigue trabajando para recuperar la totalidad de sus servicios y acabar con las complicaciones para el acceso al correo electrónico Outlook y a otras herramientas utilizadas por empresas y organismos públicos, como Teams.

"Estamos observando una recuperación generalizada y una estabilidad en todos nuestros servicios", aseguró Microsoft en su último mensaje en X.

La compañía, considerada la mayor empresa de software del mundo, fue detallando a través de redes sociales los avances que conseguían para devolver el servicio a sus clientes.

La plataforma Microsoft 365 aúna herramientas de trabajo como las aplicaciones Word, de texto; Excel, de hojas de cálculo; PowerPoint, de presentaciones de diapositivas; y Outlook, su correo electrónico. También incluye herramientas de almacenamiento en OneDrive y Teams, su plataforma de comunicación y colaboración en la nube.

¿Qué pasó?

El jueves, en torno a las 12:30 hora de Nueva York (17:30 GMT), usuarios de Microsoft en todo el mundo comenzaron a experimentar fallos en el funcionamiento de las plataformas.

Poco después, la compañía reconoció, en un mensaje en X, problemas para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América. Pero luego se extendieron a otros servicios de Microsoft 365.

El portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en todo el mundo, registró un pico de reclamaciones antes de las 13:00 hora local (18:00 GMT) en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

¿Fue un ciberataque?

Según explicó Microsoft, se trató de "un problema técnico que no está relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial o los agentes".

Antes, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, confirmó que "no había indicios" de que fuese el resultado de una actividad "maliciosa".

Entonces, ¿dónde estaba el problema?

La compañía explicó que el incidente se debió a un problema surgido en una actualización previa de la capacidad de su red que "salió a la luz tras un cambio reciente en la red".

"Hemos solucionado el problema subyacente y seguimos restableciendo el servicio al resto de clientes y regiones", aseguró.

Las ampliaciones de la capacidad de una red buscan que pueda transportar más datos y soportar más tráfico simultáneamente.

Pueden ser añadir conexiones o sustituir equipos por otros de mayor capacidad. Sin embargo, la compañía no ha detallado qué modificaciones realizó ni cómo desencadenaron la interrupción.

Sí adelantó que proporcionará un informe completo posterior al incidente una vez concluida su revisión.

¿Por qué se prolongó la recuperación?

Microsoft reconoció que la demanda era muy elevada y apuntó que optó por ir solucionando la incidencia de forma gradual y comprobando la estabilidad en cada etapa.

"Aunque esto ha llevado más tiempo, ha contribuido a garantizar un restablecimiento estable", defendió la compañía.

¿Cuántos afectados hay?

La compañía no publica una cifra total de sus usuarios, ni de los afectados por la caída.

A finales del 2025, Microsoft 365 superaba los 450 millones de licencias de pago, entre ellas licencias empresariales y educativas. Por separado, la compañía se acercó a los 95 millones de suscriptores de planes individuales.

Estas cantidades corresponden a categorías distintas y no equivalen al número de afectados.

Aunque no existe un balance confirmado de cuántas empresas se han visto afectadas por la caída, la base de datos comercial Landbase sitúa en varios millones el número de empresas que utilizan Microsoft 365 en todo el mundo.

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