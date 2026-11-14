Microsoft anuncia el restablecimiento total de su servicio tras la caída técnica

Un dispositivo muestra el logotipo de Microsoft mientras el programa Teams presenta un mensaje de error en una computadora portátil, en Londres, Reino Unido, el 13 de noviembre de 2026. ( EFE )

La tecnológica Microsoft anunció este sábado la restauración completa de su servicio a los clientes y regiones que todavía no lo habían recuperado, tras la caída técnica que sufrió desde el pasado jueves.

"Hemos completado nuestras actuaciones para resolver la causa del incidente y hemos restablecido el servicio al restante de los clientes y regiones afectados", señaló la compañía en un mensaje en la red social X.

Causa de la caída

Microsoft atribuyó este viernes la caída global de sus servicios a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red.